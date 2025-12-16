Raccordo per rubinetti interni
Raccordo universale per tubi flessibili.
Raccordo particolarmente robusto grazie al filetto interno di ottone. La guarnizione permette di raccordarlo a diversi tipi di rubinetti. Permette di raccordare un tubo da giardino al rubinetto della cucina o del bagno se il rubinetto esterno perdo. Consiglio: Ottimo anche per il tubo dell'idropulitrice.
Caratteristiche e vantaggi
Con filetto interno in ottone
- Resistente e durevole
Protezione filetto
- Facile da montare
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4
|Colore
|nero
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|54 x 34 x 34
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.