Il KRS® Ki irrigazioni vasi per terrazze è parte del Kärcher Rain System® ed è perfetto per l'irrigazione efficiente di fino a 15 piante. Vasi e fioriere possono essere comodamente innaffiati con il sistema di tubi e contagocce. Il volume d'acqua può essere regolato individualmente su ogni contagocce, adattando l'irrigazione in base ai bisogni delle piante, senza sprecare acqua. 10m flessibili, senza ftalati 1/2 "tubo (incl. Adattatore rubinetto G3/4 ottone con G1/2 riduttore e portagomma per il collegamento al rubinetto) è usato per fornire acqua. Il tubo sottile (10m incluso) è collegato con le maniche (10 incluse), che grazie all'ago integrato possono essere collegati al tubo Kärcher Rain System® senza bisogno di attrezzi.