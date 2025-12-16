Kit irrigazione vasi - KRS fino a 15 vasi
Il KRS® Ki irrigazioni vasi per terrazze: ideale per l'approvvigionamento idrico utile fino a 15 vasi. Vasi e fioriere possono essere annaffiate comodamente con il sistema di tubi e contagocce.
Il KRS® Ki irrigazioni vasi per terrazze è parte del Kärcher Rain System® ed è perfetto per l'irrigazione efficiente di fino a 15 piante. Vasi e fioriere possono essere comodamente innaffiati con il sistema di tubi e contagocce. Il volume d'acqua può essere regolato individualmente su ogni contagocce, adattando l'irrigazione in base ai bisogni delle piante, senza sprecare acqua. 10m flessibili, senza ftalati 1/2 "tubo (incl. Adattatore rubinetto G3/4 ottone con G1/2 riduttore e portagomma per il collegamento al rubinetto) è usato per fornire acqua. Il tubo sottile (10m incluso) è collegato con le maniche (10 incluse), che grazie all'ago integrato possono essere collegati al tubo Kärcher Rain System® senza bisogno di attrezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Kit per 15 vasi
- Per facilitare l'irrigazione delle piante in vaso e sui davanzali delle finestre
Gocciolatore con regolazione
- Irrigazione goccia a goccia di precisione
Espandibile
- Si può combinare con il Kärcher Rain System® , e con il SensoTimer eco!ogic per migliorare l'efficienza
Personalizzabile
- Estremamente flessibile
Tubo flessibile con fascetta e ago
- Si monta senza attrezzi
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,7
|Peso con imballo (kg)
|2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- Raccordi a T per irrigazione vasi: 10 Pezzo(i)
- Chiusura tubo piccola: 3 Pezzo(i)
- Chiusura tubo grande: 1 Pezzo(i)
- Gocciolatori per vasi: 15 Pezzo(i)
- Fascette contenitive: 10 Pezzo(i)
- Puntali per vasi: 15 Pezzo(i)
Dotazione
- Portata d'acqua regolabile
- Si monta senza attrezzi
Aree di applicazione
- Irrigazione delle piante in vaso
- Impianto di irrigazione
Accessori
