Kit irrigazione vasi - KRS fino a 15 vasi

Il KRS® Ki irrigazioni vasi per terrazze: ideale per l'approvvigionamento idrico utile fino a 15 vasi. Vasi e fioriere possono essere annaffiate comodamente con il sistema di tubi e contagocce.

Il KRS® Ki irrigazioni vasi per terrazze è parte del Kärcher Rain System® ed è perfetto per l'irrigazione efficiente di fino a 15 piante. Vasi e fioriere possono essere comodamente innaffiati con il sistema di tubi e contagocce. Il volume d'acqua può essere regolato individualmente su ogni contagocce, adattando l'irrigazione in base ai bisogni delle piante, senza sprecare acqua. 10m flessibili, senza ftalati 1/2 "tubo (incl. Adattatore rubinetto G3/4 ottone con G1/2 riduttore e portagomma per il collegamento al rubinetto) è usato per fornire acqua. Il tubo sottile (10m incluso) è collegato con le maniche (10 incluse), che grazie all'ago integrato possono essere collegati al tubo Kärcher Rain System® senza bisogno di attrezzi.

Caratteristiche e vantaggi
Kit per 15 vasi
  • Per facilitare l'irrigazione delle piante in vaso e sui davanzali delle finestre
Gocciolatore con regolazione
  • Irrigazione goccia a goccia di precisione
Espandibile
  • Si può combinare con il Kärcher Rain System® , e con il SensoTimer eco!ogic per migliorare l'efficienza
Personalizzabile
  • Estremamente flessibile
Tubo flessibile con fascetta e ago
  • Si monta senza attrezzi
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 1,7
Peso con imballo (kg) 2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 270 x 270 x 95

Scope of supply

  • Raccordi a T per irrigazione vasi: 10 Pezzo(i)
  • Chiusura tubo piccola: 3 Pezzo(i)
  • Chiusura tubo grande: 1 Pezzo(i)
  • Gocciolatori per vasi: 15 Pezzo(i)
  • Fascette contenitive: 10 Pezzo(i)
  • Puntali per vasi: 15 Pezzo(i)

Dotazione

  • Portata d'acqua regolabile
  • Si monta senza attrezzi
Aree di applicazione
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Impianto di irrigazione
Accessori
