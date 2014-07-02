Set tubi flessibili 1/2" - 20 m

Tubi da giardino I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.

Ideale da usare come tubo di alimentazione per una idropulitrice. Il set contiene: supporto tubo, tubo standard 1/2" di 20 m, irrigatore, raccordo rubinetto G1 con riduzione G3/4, raccordo tubo universale e raccordo tubo universale con Acqua Stop adatti a tutti i tubi da giardino in commercio. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
20 m 1/2 "Tubo standard
  • Ideal set for beginners
Sistema a click
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Pistola a spruzzo con getto regolabile
  • Da getto abbondante a getto minimo
Connettore universale per tubi flessibili 2.645-191.0
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″
Lunghezza del tubo (m) 20
Dimensioni del filetto G3/4
Colore Giallo
Peso (kg) 2,2
Peso con imballo (kg) 2,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 360 x 360 x 100

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
Set tubi flessibili 1/2" - 20 m
Set tubi flessibili 1/2" - 20 m
Macchine compatibili
Prodotti in gamma