Set tubi flessibili 1/2" - 20 m
Tubi da giardino I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.
Ideale da usare come tubo di alimentazione per una idropulitrice. Il set contiene: supporto tubo, tubo standard 1/2" di 20 m, irrigatore, raccordo rubinetto G1 con riduzione G3/4, raccordo tubo universale e raccordo tubo universale con Acqua Stop adatti a tutti i tubi da giardino in commercio. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
20 m 1/2 "Tubo standard
- Ideal set for beginners
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Pistola a spruzzo con getto regolabile
- Da getto abbondante a getto minimo
Connettore universale per tubi flessibili 2.645-191.0
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″
|Lunghezza del tubo (m)
|20
|Dimensioni del filetto
|G3/4
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|2,2
|Peso con imballo (kg)
|2,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|360 x 360 x 100
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo