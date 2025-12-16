Idropistola multifunzione
Dotata di 3 tipologie di getto: doccia, puntiforme e a cono. Grazie al grilletto bloccabile, è ideale per l'irrigazione continua di aiuole, prati e piante.
Idropistola multifunzione con impugnatura ergonomica: si usa con una sola mano. Con regolazione portata dell’acqua e on getto regolabile in 3 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato. Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto con un solo dito. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole, prati e piante.
Caratteristiche e vantaggi
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Per irrigazione comoda e continua.
Il getto è regolabile in tre forme a ventaglio, puntiforme e a pioggia
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|215 x 57 x 113
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 3
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
