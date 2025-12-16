Idropistola multifunzione

Dotata di 3 tipologie di getto: doccia, puntiforme e a cono. Grazie al grilletto bloccabile, è ideale per l'irrigazione continua di aiuole, prati e piante.

Idropistola multifunzione con impugnatura ergonomica: si usa con una sola mano. Con regolazione portata dell’acqua e on getto regolabile in 3 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato. Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto con un solo dito. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole, prati e piante.

Caratteristiche e vantaggi
Rotella ergonomica
  • Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
  • Per irrigazione comoda e continua.
Il getto è regolabile in tre forme a ventaglio, puntiforme e a pioggia
  • Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Si auto svuota
  • Non teme il gelo
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 215 x 57 x 113

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 3
  • Chiusura a maniglia
  • Regolazione portata acqua
  • Funzione autosvuotante
  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
  • Tipo di getto: a irrigatore
