Idropistola Plus multifunzione con inserti sovragommati
Idropistola Plus multifunzione con inserti sovragommati con sistema doppia membrana antigoccia, maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato e bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.
Caratteristiche e vantaggi
Con tecnologia a membrana
- Garantisce un uso a prova di gocciolamento anche durante il cambio del modello di spruzzatura e dopo il taglio dell'acqua.
Impugnatura girevole
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Per irrigazione comoda e continua.
Quattro getti di forme e intensità differenti: getto a pioggia, piatto, nebulizzato e puntiforme
- Il getto giusto per ogni applicazione
Elementi in gomma morbida
- Antiscivolo, comoda e sicura.
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Disco per getto a pioggia estraibile
- Pulisce la membrana degli ugelli intasati
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|240 x 70 x 127
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 4
- Impugnatura girevole
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Elementi in gomma morbida
- Tipo di getto: nebulizzato
- Tipo di getto: piatto orizzontale
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.