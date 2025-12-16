Idropistola Plus multifunzione con inserti sovragommati con sistema doppia membrana antigoccia, maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato e bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.