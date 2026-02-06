Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp

Idelae per la pulizia in spazi ristretti: ultraleggero, potente e robusto (EPP). Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Ultra leggero, potente e alimentato a batteria: È il primo aspirapolvere spallabile con un peso di soli 4,5 kg, grazie all'innovativo materiale EPP, che rende il BVL 3/1 Bp robusto, resistente e leggero.L'aspirapolvere spallabile BVL 3/1 Bp con contenitore da 3 litri è la soluzione perfetta per la pulizia in spazi ristretti. Mentre la potente batteria Kärcher Battery Power+ garantisce una lunga autonomia, il telaio ergonomico per il trasporto riduce la fatica. Grazie al pratico pannello di controllo sulla cintura, che consente di gestire tutte le funzioni operative e aggiuntive più importanti, il BVL 3/1 Bp è estremamente facile da usare e può essere utilizzato senza problemi. Il motore EC senza spazzole (brushless) è inoltre estremamente resistente all'usura. Oltre ai consueti accessori, sono disponibili come optional anche caratteristiche aggiuntive come il filtro HEPA-14. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp: Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero
Fabbricato in EPP (polipropilene espanso) estremamente leggero e innovativo. Permette un lavoro ergonomico. Permette un trasporto senza sforzo.
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp: EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo
Particolarmente robusto ed estremamente duraturo. Ultra leggero. Estremamente ecologico, in quanto riciclabile al 100%.
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp: Grande ergonomia
Imbracatura Deuter estremamente comoda, ideale per utilizzi prolungati I comandi di azionamento sono tutti sulla cintura in vita, così da poter controllare tutte le funzioni. Il tubo di aspirazione può essere collegato in modo diverso per destri e mancini.
Motore velocità variabile
  • Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
  • Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
Modalità eco!efficiency
  • La modalità eco!efficiency diminuisce i consumi e la rumorosità dell'aspirapolvere e aumenta la durata delle batterie.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
  • La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
  • Aumenta la produttività e la sicurezza durante il lavoro.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Capacità del contenitore (l) 3
Rumorosità (dB(A)) 65
Portata aria (l/s) 35,4
Prestazione nominale (W) 350
Aspirazione (mbar/kPa) 189 / 18,9
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 120 (5,0 Ah) / circa. 130 (6,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / max. 52 (5.0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (5.0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 41 (7,5 Ah)
Potenza di uscita (A) 2,5
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 4,1
Peso con imballo (kg) 5,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Bocchetta fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore

Dotazione

  • Modalità eco!efficiency
  • Telaio portante
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp
Aree di applicazione
  • Ideale per la pulizia delle scuole
  • Ideale per i negozianti
  • Ideale per le casalinghe
  • Pulire le scale ora è facile
  • Per la pulizia rapida
