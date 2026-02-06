Ultra leggero, potente e alimentato a batteria: È il primo aspirapolvere spallabile con un peso di soli 4,5 kg, grazie all'innovativo materiale EPP, che rende il BVL 3/1 Bp robusto, resistente e leggero.L'aspirapolvere spallabile BVL 3/1 Bp con contenitore da 3 litri è la soluzione perfetta per la pulizia in spazi ristretti. Mentre la potente batteria Kärcher Battery Power+ garantisce una lunga autonomia, il telaio ergonomico per il trasporto riduce la fatica. Grazie al pratico pannello di controllo sulla cintura, che consente di gestire tutte le funzioni operative e aggiuntive più importanti, il BVL 3/1 Bp è estremamente facile da usare e può essere utilizzato senza problemi. Il motore EC senza spazzole (brushless) è inoltre estremamente resistente all'usura. Oltre ai consueti accessori, sono disponibili come optional anche caratteristiche aggiuntive come il filtro HEPA-14. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.