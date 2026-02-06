Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp
Idelae per la pulizia in spazi ristretti: ultraleggero, potente e robusto (EPP). Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Ultra leggero, potente e alimentato a batteria: È il primo aspirapolvere spallabile con un peso di soli 4,5 kg, grazie all'innovativo materiale EPP, che rende il BVL 3/1 Bp robusto, resistente e leggero.L'aspirapolvere spallabile BVL 3/1 Bp con contenitore da 3 litri è la soluzione perfetta per la pulizia in spazi ristretti. Mentre la potente batteria Kärcher Battery Power+ garantisce una lunga autonomia, il telaio ergonomico per il trasporto riduce la fatica. Grazie al pratico pannello di controllo sulla cintura, che consente di gestire tutte le funzioni operative e aggiuntive più importanti, il BVL 3/1 Bp è estremamente facile da usare e può essere utilizzato senza problemi. Il motore EC senza spazzole (brushless) è inoltre estremamente resistente all'usura. Oltre ai consueti accessori, sono disponibili come optional anche caratteristiche aggiuntive come il filtro HEPA-14. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggeroFabbricato in EPP (polipropilene espanso) estremamente leggero e innovativo. Permette un lavoro ergonomico. Permette un trasporto senza sforzo.
EPP (polipropilene espanso) altamente innovativoParticolarmente robusto ed estremamente duraturo. Ultra leggero. Estremamente ecologico, in quanto riciclabile al 100%.
Grande ergonomiaImbracatura Deuter estremamente comoda, ideale per utilizzi prolungati I comandi di azionamento sono tutti sulla cintura in vita, così da poter controllare tutte le funzioni. Il tubo di aspirazione può essere collegato in modo diverso per destri e mancini.
Motore velocità variabile
- Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
- Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
Modalità eco!efficiency
- La modalità eco!efficiency diminuisce i consumi e la rumorosità dell'aspirapolvere e aumenta la durata delle batterie.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
- La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
- Aumenta la produttività e la sicurezza durante il lavoro.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Capacità del contenitore (l)
|3
|Rumorosità (dB(A))
|65
|Portata aria (l/s)
|35,4
|Prestazione nominale (W)
|350
|Aspirazione (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 120 (5,0 Ah) / circa. 130 (6,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / max. 52 (5.0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (5.0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 41 (7,5 Ah)
|Potenza di uscita (A)
|2,5
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,1
|Peso con imballo (kg)
|5,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Bocchetta fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
Dotazione
- Modalità eco!efficiency
- Telaio portante
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per la pulizia delle scuole
- Ideale per i negozianti
- Ideale per le casalinghe
- Pulire le scale ora è facile
- Per la pulizia rapida