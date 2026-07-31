Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power

T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power aspirapolvere a secco a batteria, realizzato con il 45% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile

L'aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power, realizzato con il 45% di plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. L'aspirapolvere combina sostenibilità, robustezza, potenza di aspirazione di prima classe e un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Dotato di un filtro HEPA 14, soddisfa i più elevati standard igienici in aree con requisiti particolarmente elevati. Le potenti batterie Kärcher Battery Power+ (36 V) offrono risultati di pulizia eccellenti, mentre il livello di rumorosità di soli 57 dB(A) ne consente l'utilizzo anche in ambienti sensibili al rumore. Compatto, stabile e maneggevole, concapacità 10 litri e una maniglia di trasporto ergonomica. La bocchetta per fessure e la bocchetta per imbottiti sono sempre a portata di mano. La fornitura comprende un tubo flessibile di aspirazione, un gomito antistatico, un tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza in alluminio, una bocchetta per pavimenti commutabile, una bocchetta per parquet, una bocchetta per fessure, una bocchetta per imbottiti, un filtro HEPA 14 e 10 sacchetti filtranti in pile. Batteria e caricabatterie rapido sonovenduti separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power: Filtro HEPA 14 altamente efficace
Filtro HEPA 14 altamente efficace
Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico. Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power: Modalità Eco!
Modalità Eco!
Sostenibile grazie al ridotto consumo energetico. Riduce l'inquinamento acustico e volumetrico. Prolunga la durata della batteria.
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power: Sostenibilità
Sostenibilità
Progettato con il 45% di plastica riciclata¹⁾. Turbina EC senza spazzole: elevata resistenza all'usura e lunga durata.
Design ergonomico, compatto e facile da usare
  • Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo.
  • Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
  • Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Basso rumore di funzionamento di soli 57 dB(A)
  • Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore.
  • Ridotto inquinamento acustico anche notturno.
  • Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
  • Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
  • Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
  • La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Concetto operativo intuitivo
  • Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
  • Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Leggera
  • Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
  • Facile da trasportare su gradini e scale.
Ampia dotazione di accessori inclusa
  • Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria.
  • Cestello filtrante di alta qualità e 10 sacchetti filtranti in pile.
  • Tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza, realizzato in alluminio.
Supporto accessori integrato
  • Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria: alloggiate nella testa della macchina.
  • Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
  • Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
Capacità del contenitore (l) 10
Materiale del contenitore Plastica con materiale riciclato
livello di pressione sonora (dB(A)) 57
flusso d'aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 500
Vuoto (mbar/kPa) 223 / 22
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 150 (7,5 Ah)
Autonomia per carica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (7,5 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (6,0 Ah)
Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80% / 100% (min) 58 / 81
Corrente di carica (A) 6
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 6,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 440 x 250 x 355

Scope of supply

  • Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Ugello per parquet
  • Ugello per tappezzeria
  • Bocchetta per fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Filtro di protezione del motore
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
  • Cestello filtro permanente: Pile

Dotazione

  • Modalità eco!efficiency
  • Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Pavimenti duri
  • Moquette
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria