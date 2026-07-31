Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power
T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power aspirapolvere a secco a batteria, realizzato con il 45% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile
L'aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power, realizzato con il 45% di plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. L'aspirapolvere combina sostenibilità, robustezza, potenza di aspirazione di prima classe e un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Dotato di un filtro HEPA 14, soddisfa i più elevati standard igienici in aree con requisiti particolarmente elevati. Le potenti batterie Kärcher Battery Power+ (36 V) offrono risultati di pulizia eccellenti, mentre il livello di rumorosità di soli 57 dB(A) ne consente l'utilizzo anche in ambienti sensibili al rumore. Compatto, stabile e maneggevole, concapacità 10 litri e una maniglia di trasporto ergonomica. La bocchetta per fessure e la bocchetta per imbottiti sono sempre a portata di mano. La fornitura comprende un tubo flessibile di aspirazione, un gomito antistatico, un tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza in alluminio, una bocchetta per pavimenti commutabile, una bocchetta per parquet, una bocchetta per fessure, una bocchetta per imbottiti, un filtro HEPA 14 e 10 sacchetti filtranti in pile. Batteria e caricabatterie rapido sonovenduti separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro HEPA 14 altamente efficacePer i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico. Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Modalità Eco!Sostenibile grazie al ridotto consumo energetico. Riduce l'inquinamento acustico e volumetrico. Prolunga la durata della batteria.
SostenibilitàProgettato con il 45% di plastica riciclata¹⁾. Turbina EC senza spazzole: elevata resistenza all'usura e lunga durata.
Design ergonomico, compatto e facile da usare
- Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo.
- Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
- Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Basso rumore di funzionamento di soli 57 dB(A)
- Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore.
- Ridotto inquinamento acustico anche notturno.
- Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
- Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
- Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
- La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Concetto operativo intuitivo
- Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
- Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Leggera
- Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
- Facile da trasportare su gradini e scale.
Ampia dotazione di accessori inclusa
- Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria.
- Cestello filtrante di alta qualità e 10 sacchetti filtranti in pile.
- Tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza, realizzato in alluminio.
Supporto accessori integrato
- Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria: alloggiate nella testa della macchina.
- Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
- Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Capacità del contenitore (l)
|10
|Materiale del contenitore
|Plastica con materiale riciclato
|livello di pressione sonora (dB(A))
|57
|flusso d'aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|500
|Vuoto (mbar/kPa)
|223 / 22
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 150 (7,5 Ah)
|Autonomia per carica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (7,5 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (6,0 Ah)
|Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Corrente di carica (A)
|6
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|6,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|10,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Ugello per parquet
- Ugello per tappezzeria
- Bocchetta per fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Filtro di protezione del motore
- Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
- Cestello filtro permanente: Pile
Dotazione
- Modalità eco!efficiency
- Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
- Supporto accessori integrato
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Pavimenti duri
- Moquette