L'aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power, realizzato con il 45% di plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. L'aspirapolvere combina sostenibilità, robustezza, potenza di aspirazione di prima classe e un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Dotato di un filtro HEPA 14, soddisfa i più elevati standard igienici in aree con requisiti particolarmente elevati. Le potenti batterie Kärcher Battery Power+ (36 V) offrono risultati di pulizia eccellenti, mentre il livello di rumorosità di soli 57 dB(A) ne consente l'utilizzo anche in ambienti sensibili al rumore. Compatto, stabile e maneggevole, concapacità 10 litri e una maniglia di trasporto ergonomica. La bocchetta per fessure e la bocchetta per imbottiti sono sempre a portata di mano. La fornitura comprende un tubo flessibile di aspirazione, un gomito antistatico, un tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza in alluminio, una bocchetta per pavimenti commutabile, una bocchetta per parquet, una bocchetta per fessure, una bocchetta per imbottiti, un filtro HEPA 14 e 10 sacchetti filtranti in pile. Batteria e caricabatterie rapido sonovenduti separatamente.