Bidone aspiratutto NT 38/1 Me Classic
L'aspiratore solidi-liquidi NT 38/1 Me Classic è compatto e robusto che permette di raccoglie senza sforzo grandi quantità di tutti i tipi di sporco - con un contenitore da 38 litri.
L'NT 38/1 Me Classic aspiratore solidi liquidi raccoglie senza sforzo ogni tipo di sporco (liquido, grossolano e polvere) grazie alla potente turbina da 1500 watt. Questo aspirapolvere compatto dispone di un robusto contenitore in acciaio inox da 38 litri. La linea NT Classic monta un sistema filtrante affidabile e grazie a Easy Service Concept si riducono i costi operativi e di manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi
Copatta, robusta e agileStruttura snella, leggera e facile da spostare grazie alle quattro rotelle pivottanti. Paraurti tondo per proteggere l'aspiratore e i componenti interni
Potenza d'aspirazione eccellenteLa turbina di aspirazione è potente (1500W) e aspira tutti i tipi di sporco. Ottimi risultati
Comodità e praticitàL'aspiratore risulta anche molto comodo da riparare: il concetto Easy Service è stato applicato per permettere di sostituire la turbina in 44 secondi. Si risparmiano quindi tempo e denaro.
Aspirazione senza sacchetto filtro
- Gli aspiratori NT Classic montano in dotazione il filtro a cartuccia Kaercher: testato ed approvato.
- Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|59
|Aspirazione (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacità del contenitore (l)
|38
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza assorbita (W)
|max. 1500
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|6,5
|Rumorosità (dB(A))
|78
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|8,6
|Peso con imballo (kg)
|11,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|375 x 360 x 735
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: PES
- Vano di raccolta in acciaio INOX
Aree di applicazione
- Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.