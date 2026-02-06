Bidone aspiratutto NT 38/1 Me Classic

L'aspiratore solidi-liquidi NT 38/1 Me Classic è compatto e robusto che permette di raccoglie senza sforzo grandi quantità di tutti i tipi di sporco - con un contenitore da 38 litri.

L'NT 38/1 Me Classic aspiratore solidi liquidi raccoglie senza sforzo ogni tipo di sporco (liquido, grossolano e polvere) grazie alla potente turbina da 1500 watt. Questo aspirapolvere compatto dispone di un robusto contenitore in acciaio inox da 38 litri. La linea NT Classic monta un sistema filtrante affidabile e grazie a Easy Service Concept si riducono i costi operativi e di manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 38/1 Me Classic: Copatta, robusta e agile
Copatta, robusta e agile
Struttura snella, leggera e facile da spostare grazie alle quattro rotelle pivottanti. Paraurti tondo per proteggere l'aspiratore e i componenti interni
Bidone aspiratutto NT 38/1 Me Classic: Potenza d'aspirazione eccellente
Potenza d'aspirazione eccellente
La turbina di aspirazione è potente (1500W) e aspira tutti i tipi di sporco. Ottimi risultati
Bidone aspiratutto NT 38/1 Me Classic: Comodità e praticità
Comodità e praticità
L'aspiratore risulta anche molto comodo da riparare: il concetto Easy Service è stato applicato per permettere di sostituire la turbina in 44 secondi. Si risparmiano quindi tempo e denaro.
Aspirazione senza sacchetto filtro
  • Gli aspiratori NT Classic montano in dotazione il filtro a cartuccia Kaercher: testato ed approvato.
  • Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 59
Aspirazione (mbar/kPa) 227 / 22,7
Capacità del contenitore (l) 38
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza assorbita (W) max. 1500
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 6,5
Rumorosità (dB(A)) 78
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 8,6
Peso con imballo (kg) 11,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 375 x 360 x 735

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: PES
  • Vano di raccolta in acciaio INOX
Aree di applicazione
  • Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.
Accessori