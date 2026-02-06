L'NT 38/1 Me Classic aspiratore solidi liquidi raccoglie senza sforzo ogni tipo di sporco (liquido, grossolano e polvere) grazie alla potente turbina da 1500 watt. Questo aspirapolvere compatto dispone di un robusto contenitore in acciaio inox da 38 litri. La linea NT Classic monta un sistema filtrante affidabile e grazie a Easy Service Concept si riducono i costi operativi e di manutenzione.