Bidone aspiratutto NT 70/2
Apiratore solidi-liquidi a 2 motori con elevata potenza di aspirazione, la macchine è impressionante nelle applicazioni a umido e quando utilizzata su sporco grossolano.
La macchine NT 70/2 è un aspiratore solidi-liquidi con due motori che conferiscono potenza e, grazie al contenitore da 70 litri, efficienza. I motori sono azionabili separatamente oppure contemporaneamente per sfruttare l'intera potenza della macchina. Dimostra i suoi vantaggi soprattutto nelle applicazioni umide e nell'aspirazione di sporco grossolano. Forte potenza di aspirazione e comprovata qualità Kärcher a un prezzo accessibile.
Caratteristiche e vantaggi
Supporto accessori integrato
- Paracolpi con vano porta accessori
Tubo di scarico integrato
- Il vano raccolta da 70l è svuotabile tramite l'apposita valvola di scarico
Archetto di spinta ergonomico
- Archetto di spinta ergonomico
Paraurti
- Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|2 x 74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|70
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 2400
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|10
|Rumorosità (dB(A))
|79
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|25,2
|Peso con imballo (kg)
|32,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Carta
- Tubo di evacuazione
- Archetto di spinta
Dotazione
- Paracolpi
- Classe di protezione: II