Bidone aspiratutto NT 70/3

Potente aspiratore solidi-liquidi con vano raccolta da 70 litri e 3 motori indipendenti. Elevata potenza di aspirazione.

La macchine NT 70/3 è un aspiratore solidi-liquidi con tre motori che conferiscono potenza e, grazie al contenitore da 70 litri, efficienza. I motori sono azionabili separatamente oppure contemporaneamente per sfruttare l'intera potenza della macchina. Dimostra i suoi vantaggi soprattutto nelle applicazioni umide e nell'aspirazione di sporco grossolano. Forte potenza di aspirazione e comprovata qualità Kärcher a un prezzo accessibile.

Caratteristiche e vantaggi
Supporto accessori integrato
  • Paracolpi con vano porta accessori
Tubo di scarico integrato
  • Il vano raccolta da 70l è svuotabile tramite l'apposita valvola di scarico
Archetto di spinta ergonomico
  • Archetto di spinta ergonomico
Paraurti
  • Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 3 x 74
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l) 70
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 3600
Larghezza nominale standard ( ) ID 40
Lunghezza del cavo (m) 10
Rumorosità (dB(A)) 83
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 27,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: Carta
  • Tubo di evacuazione
  • Archetto di spinta

Dotazione

  • Paracolpi
  • Classe di protezione: II
