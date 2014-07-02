La macchine NT 70/3 è un aspiratore solidi-liquidi con tre motori che conferiscono potenza e, grazie al contenitore da 70 litri, efficienza. I motori sono azionabili separatamente oppure contemporaneamente per sfruttare l'intera potenza della macchina. Dimostra i suoi vantaggi soprattutto nelle applicazioni umide e nell'aspirazione di sporco grossolano. Forte potenza di aspirazione e comprovata qualità Kärcher a un prezzo accessibile.