Bidone Aspiratutto a batteria NT 22/1 Ap Bp L
Filtro plissettato piatto salvaspazio e scuoti filtro semi-automatico. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Sviluppato per l'aspirazione di liquidi, sporco grossolano e polvere fine, il nostro aspiratore a batteria NT 22/1 Ap Bp impressiona con la sua elevata potenza di aspirazione in luoghi dove non è disponibile un alimentatore esterno. Le nostre potenti batterie Kärcher Battery Power+ garantiscono un'elevata autonomia e sono efficacemente protette da sporco e liquidi da una linguetta. Le dimensioni compatte e il peso ridotto di NT 22/1 Ap Bp facilitano il trasporto e rendono possibili anche applicazioni in spazi ristretti e in aree molto frequentate. Per questo, la versatile macchina è dotata di un filtro plissettato piatto salvaspazio, scuoti filtro semi-automatio e arresto elettronico dell'acqua. Lo speciale design piatto della testa della macchina può essere utilizzato anche per impostare utensili o scatole. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Potente batteria Kärcher da 36 V + batteria con capacità di 7,5 Ah
- Assicura una lunga autonomia di 31 minuti alla massima potenza di aspirazione.
Copertura di protezione efficace per l'alloggiamento della batteria
- Protegge la batteria da sporco e umidità. Con finestra di visualizzazione.
Leggero con dimensioni compatte
- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Capacità del contenitore (l)
|22
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Rumorosità (dB(A))
|70
|Portata aria (l/s)
|57
|Aspirazione (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Potenza assorbita (W)
|max. 575
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 150 (7,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|58 / 81
|Potenza di uscita (A)
|6
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|8,8
|Peso con imballo (kg)
|11,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|401 x 372 x 499
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta fessure
- Filtro plissettato piatto: Cellulosa
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: III
Aree di applicazione
- Per la pulizia di luoghi senza alimentazione
- Per la pulizia di aree molto frequentate