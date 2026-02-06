Bidone Aspiratutto a batteria NT 22/1 Ap Bp L

Filtro plissettato piatto salvaspazio e scuoti filtro semi-automatico. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Sviluppato per l'aspirazione di liquidi, sporco grossolano e polvere fine, il nostro aspiratore a batteria NT 22/1 Ap Bp impressiona con la sua elevata potenza di aspirazione in luoghi dove non è disponibile un alimentatore esterno. Le nostre potenti batterie Kärcher Battery Power+ garantiscono un'elevata autonomia e sono efficacemente protette da sporco e liquidi da una linguetta. Le dimensioni compatte e il peso ridotto di NT 22/1 Ap Bp facilitano il trasporto e rendono possibili anche applicazioni in spazi ristretti e in aree molto frequentate. Per questo, la versatile macchina è dotata di un filtro plissettato piatto salvaspazio, scuoti filtro semi-automatio e arresto elettronico dell'acqua. Lo speciale design piatto della testa della macchina può essere utilizzato anche per impostare utensili o scatole. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Potente batteria Kärcher da 36 V + batteria con capacità di 7,5 Ah
  • Assicura una lunga autonomia di 31 minuti alla massima potenza di aspirazione.
Copertura di protezione efficace per l'alloggiamento della batteria
  • Protegge la batteria da sporco e umidità. Con finestra di visualizzazione.
Leggero con dimensioni compatte
  • La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Capacità del contenitore (l) 22
Materiale vano di raccolta Plastica
Rumorosità (dB(A)) 70
Portata aria (l/s) 57
Aspirazione (mbar/kPa) 152 / 15,2
Potenza assorbita (W) max. 575
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 150 (7,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 58 / 81
Potenza di uscita (A) 6
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 8,8
Peso con imballo (kg) 11,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 401 x 372 x 499

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta fessure
  • Filtro plissettato piatto: Cellulosa

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe di protezione: III
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di luoghi senza alimentazione
  • Per la pulizia di aree molto frequentate
