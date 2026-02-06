Sviluppato per l'aspirazione di liquidi, sporco grossolano e polvere fine, il nostro aspiratore a batteria NT 22/1 Ap Bp impressiona con la sua elevata potenza di aspirazione in luoghi dove non è disponibile un alimentatore esterno. Le nostre potenti batterie Kärcher Battery Power+ garantiscono un'elevata autonomia e sono efficacemente protette da sporco e liquidi da una linguetta. Le dimensioni compatte e il peso ridotto di NT 22/1 Ap Bp facilitano il trasporto e rendono possibili anche applicazioni in spazi ristretti e in aree molto frequentate. Per questo, la versatile macchina è dotata di un filtro plissettato piatto salvaspazio, scuoti filtro semi-automatio e arresto elettronico dell'acqua. Lo speciale design piatto della testa della macchina può essere utilizzato anche per impostare utensili o scatole. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.