Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap L
L'NT 30/1 Ap L è un aspiratore solido-liquidi compatto con eccellente capacità di aspirazione, componenti di alta qualità e vasta gamma di accessori.
L'NT 30/1 Ap L è un aspiratore compatto di alta qualità, di classe media con filtro semiautomatico azionabile manualmente. L'aspiratore è adatto per diverse applicazioni, come la pulizia interna del veicolo, la rimozione di sporco e liquidi grossolani o anche l'aspirazione di macchinari e impianti. Colpisce per la potenza di aspirazione e l'efficiente pulizia del filtro,che combinate, consentono anche la rimozione di quantità di polvere fine ingenti senza il sacchetto filtro. La macchina è molto semplice da utilizzare con un interruttore rotante centrale, un design leggero e un vano studiato per il posizionamento deglia accessori che rende possibile l'appoggio o il fissaggio stesso della cassetta degli attrezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia del filtro semiautomaticaLa pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata. Il posizionamento del pulsante di pulizia Ap semplifica la gestione.
Vano porta tubo e porta cavoTubi di diverso diametro e lunghezza trovano comodamente posto sulla macchina Conservazione del cavo di alimentazione a prova di trasporto.
Custodia del filtro rimovibilePermette la rimozione del filtro senza dispersione di polvere. Previene efficacemente l'errato inserimento del filtro pieghettato piatto.
Opzioni di integrate di stoccaggio per accessori
- Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sono sempre a portata di mano.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|30
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|70
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|11,8
|Peso con imballo (kg)
|15,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta fessure
- Filtro plissettato piatto: Cellulosa
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno
Videos
Aree di applicazione
- Varie applicazioni dalla rimozione di liquidi fino alla pulizia interna del veicolo