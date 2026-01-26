Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap L

L'NT 30/1 Ap L è un aspiratore solido-liquidi compatto con eccellente capacità di aspirazione, componenti di alta qualità e vasta gamma di accessori.

L'NT 30/1 Ap L è un aspiratore compatto di alta qualità, di classe media con filtro semiautomatico azionabile manualmente. L'aspiratore è adatto per diverse applicazioni, come la pulizia interna del veicolo, la rimozione di sporco e liquidi grossolani o anche l'aspirazione di macchinari e impianti. Colpisce per la potenza di aspirazione e l'efficiente pulizia del filtro,che combinate, consentono anche la rimozione di quantità di polvere fine ingenti senza il sacchetto filtro. La macchina è molto semplice da utilizzare con un interruttore rotante centrale, un design leggero e un vano studiato per il posizionamento deglia accessori che rende possibile l'appoggio o il fissaggio stesso della cassetta degli attrezzi.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap L: Pulizia del filtro semiautomatica
Pulizia del filtro semiautomatica
La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata. Il posizionamento del pulsante di pulizia Ap semplifica la gestione.
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap L: Vano porta tubo e porta cavo
Vano porta tubo e porta cavo
Tubi di diverso diametro e lunghezza trovano comodamente posto sulla macchina Conservazione del cavo di alimentazione a prova di trasporto.
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap L: Custodia del filtro rimovibile
Custodia del filtro rimovibile
Permette la rimozione del filtro senza dispersione di polvere. Previene efficacemente l'errato inserimento del filtro pieghettato piatto.
Opzioni di integrate di stoccaggio per accessori
  • Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sono sempre a portata di mano.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 30
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 70
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 11,8
Peso con imballo (kg) 15,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta fessure
  • Filtro plissettato piatto: Cellulosa

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe di protezione: II
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap L
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap L
Videos
Aree di applicazione
  • Varie applicazioni dalla rimozione di liquidi fino alla pulizia interna del veicolo
Accessori