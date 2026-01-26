L'NT 30/1 Ap L è un aspiratore compatto di alta qualità, di classe media con filtro semiautomatico azionabile manualmente. L'aspiratore è adatto per diverse applicazioni, come la pulizia interna del veicolo, la rimozione di sporco e liquidi grossolani o anche l'aspirazione di macchinari e impianti. Colpisce per la potenza di aspirazione e l'efficiente pulizia del filtro,che combinate, consentono anche la rimozione di quantità di polvere fine ingenti senza il sacchetto filtro. La macchina è molto semplice da utilizzare con un interruttore rotante centrale, un design leggero e un vano studiato per il posizionamento deglia accessori che rende possibile l'appoggio o il fissaggio stesso della cassetta degli attrezzi.