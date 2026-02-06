Bidone aspiratutto NT 40/1 Ap L
L'aspiratore solidi-liquidi NT 40/1 Ap L rappresenta la soluzione di classe media ideale grazie al sistema di pulizia del filtro semiautomatico e al vano di raccolta da 40L.
L'NT 40/1 Ap L è un aspiratore solidi-liquidi con vano di raccolta da 40L e sistema di pulizia del filtro semi-automatico che, abbinato alla generosa potenza, garantisce la massima capacità di aspirazione delle polveri fini senza l'utilizzo del sacchetto filtro. L'aspiratore è molto versatile ed è ideale per la rimozione di sporco grossolano e liquidi, queste caratteristiche lo rendono ideale per la pulizia dell'interno dei veicoli. Da sottolineare anche l'estrema facilità di utilizzo grazie al selettore centrale e l'eccezionale manovrabilità e praticità, garantita anche dalla molteplicità di scomparti per alloggare i diversi accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Vano porta tubo e porta cavo
- Tubi di diverso diametro e lunghezza trovano comodamente posto sulla macchina
- Conservazione del cavo di alimentazione a prova di trasporto.
Custodia del filtro rimovibile
- Permette la rimozione del filtro senza dispersione di polvere.
- Previene efficacemente l'errato inserimento del filtro pieghettato piatto.
Opzioni di integrate di stoccaggio per accessori
- Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sono sempre a portata di mano.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|70
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|12,4
|Peso con imballo (kg)
|16,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta fessure
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno
Videos
Aree di applicazione
- Varie applicazioni dalla rimozione di liquidi fino alla pulizia interna del veicolo