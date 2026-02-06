Bidone aspiratutto NT 40/1 Ap L

L'aspiratore solidi-liquidi NT 40/1 Ap L rappresenta la soluzione di classe media ideale grazie al sistema di pulizia del filtro semiautomatico e al vano di raccolta da 40L.

L'NT 40/1 Ap L è un aspiratore solidi-liquidi con vano di raccolta da 40L e sistema di pulizia del filtro semi-automatico che, abbinato alla generosa potenza, garantisce la massima capacità di aspirazione delle polveri fini senza l'utilizzo del sacchetto filtro. L'aspiratore è molto versatile ed è ideale per la rimozione di sporco grossolano e liquidi, queste caratteristiche lo rendono ideale per la pulizia dell'interno dei veicoli. Da sottolineare anche l'estrema facilità di utilizzo grazie al selettore centrale e l'eccezionale manovrabilità e praticità, garantita anche dalla molteplicità di scomparti per alloggare i diversi accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Vano porta tubo e porta cavo
  • Tubi di diverso diametro e lunghezza trovano comodamente posto sulla macchina
  • Conservazione del cavo di alimentazione a prova di trasporto.
Custodia del filtro rimovibile
  • Permette la rimozione del filtro senza dispersione di polvere.
  • Previene efficacemente l'errato inserimento del filtro pieghettato piatto.
Opzioni di integrate di stoccaggio per accessori
  • Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sono sempre a portata di mano.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 70
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 12,4
Peso con imballo (kg) 16,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 525 x 370 x 630

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta fessure

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe di protezione: II
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 40/1 Ap L
Bidone aspiratutto NT 40/1 Ap L
Videos
Aree di applicazione
  • Varie applicazioni dalla rimozione di liquidi fino alla pulizia interna del veicolo
Accessori