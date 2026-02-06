L'NT 40/1 Ap L è un aspiratore solidi-liquidi con vano di raccolta da 40L e sistema di pulizia del filtro semi-automatico che, abbinato alla generosa potenza, garantisce la massima capacità di aspirazione delle polveri fini senza l'utilizzo del sacchetto filtro. L'aspiratore è molto versatile ed è ideale per la rimozione di sporco grossolano e liquidi, queste caratteristiche lo rendono ideale per la pulizia dell'interno dei veicoli. Da sottolineare anche l'estrema facilità di utilizzo grazie al selettore centrale e l'eccezionale manovrabilità e praticità, garantita anche dalla molteplicità di scomparti per alloggare i diversi accessori.