Bidone aspiratutto NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap è un potente aspiratore solidi-liquidi a 2 motori. La potenza di aspirazione rimane pressoché costante grazie all'efficace sistema scuotifiltro semi-automatico.

Il NT 65/2 Ap è un potente aspiratore solidi-liquidi con sistema ApClean, sistema di pulizia del filtro semi-automatico, che garantisce un'elevata potenza di aspirazione costante, lunghi intervalli di lavoro e una lunga durata del filtro. NT 65/2 Ap è dotato di filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive, che impedisce il superamento del livello di riempimento massimo consentito. Lo smaltimento sicuro dei fluidi aspirati è reso possibile dal tubo di scarico. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni permettono di trasportarlo ovunque. Il filtro a pieghe piatte si trova all'interno della testata turbina e consente l'utilizzo completo della capacità del contenitore. Gli accessori possono essere collegati rapidamente utilizzando il sistema a clip e, grazie alla possibilità di stoccaggio, sono sempre facilmente accessibili.

Caratteristiche e vantaggi
Vano porta accessori a bordo
  • Ampio e pratico vano portaoggetti sulla testa del contenitore.
  • Attrezzi e accessori sempre a portata di mano.
Tubo di scarico integrato (resistente all'olio)
  • Il tubo di scarico è facilmente e rapidamente accessibile.
  • I liquidi possono essere smaltiti in modo semplice e pulito.
Pulizia del filtro semiautomatica
  • Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
  • Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate.
  • Design che consente di risparmiare tempo e maggiore durata del filtro.
Tubo completo di gomito
  • Sempre saldamente fissato durante il trasporto.
  • Stivaggio pratico e ordinato della macchina.
Archetto di spinta ergonomico
  • Trasporto comodo e semplice dell'aspirapolvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 2 x 74
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l) 65
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 2760
Larghezza nominale standard ( ) ID 40
Lunghezza del cavo (m) 10
Rumorosità (dB(A)) 73
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 20
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 600 x 480 x 920

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Carta
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
  • Archetto di spinta

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Paracolpi
  • Classe di protezione: II
  • Ruote girevoli con freno
Videos
Aree di applicazione
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
  • Per l'assorbimento di liquidi, sporco grossolano e polvere su tutte le superfici dure e per la pulizia degli interni delle auto.
Accessori