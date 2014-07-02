Bidone aspiratutto NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap è un potente aspiratore solidi-liquidi a 2 motori. La potenza di aspirazione rimane pressoché costante grazie all'efficace sistema scuotifiltro semi-automatico.
Il NT 65/2 Ap è un potente aspiratore solidi-liquidi con sistema ApClean, sistema di pulizia del filtro semi-automatico, che garantisce un'elevata potenza di aspirazione costante, lunghi intervalli di lavoro e una lunga durata del filtro. NT 65/2 Ap è dotato di filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive, che impedisce il superamento del livello di riempimento massimo consentito. Lo smaltimento sicuro dei fluidi aspirati è reso possibile dal tubo di scarico. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni permettono di trasportarlo ovunque. Il filtro a pieghe piatte si trova all'interno della testata turbina e consente l'utilizzo completo della capacità del contenitore. Gli accessori possono essere collegati rapidamente utilizzando il sistema a clip e, grazie alla possibilità di stoccaggio, sono sempre facilmente accessibili.
Caratteristiche e vantaggi
Vano porta accessori a bordo
- Ampio e pratico vano portaoggetti sulla testa del contenitore.
- Attrezzi e accessori sempre a portata di mano.
Tubo di scarico integrato (resistente all'olio)
- Il tubo di scarico è facilmente e rapidamente accessibile.
- I liquidi possono essere smaltiti in modo semplice e pulito.
Pulizia del filtro semiautomatica
- Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
- Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate.
- Design che consente di risparmiare tempo e maggiore durata del filtro.
Tubo completo di gomito
- Sempre saldamente fissato durante il trasporto.
- Stivaggio pratico e ordinato della macchina.
Archetto di spinta ergonomico
- Trasporto comodo e semplice dell'aspirapolvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|2 x 74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|65
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 2760
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|10
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|20
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Carta
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Archetto di spinta
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Paracolpi
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido
- Per l'assorbimento di liquidi, sporco grossolano e polvere su tutte le superfici dure e per la pulizia degli interni delle auto.