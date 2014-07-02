Il NT 65/2 Ap è un potente aspiratore solidi-liquidi con sistema ApClean, sistema di pulizia del filtro semi-automatico, che garantisce un'elevata potenza di aspirazione costante, lunghi intervalli di lavoro e una lunga durata del filtro. NT 65/2 Ap è dotato di filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive, che impedisce il superamento del livello di riempimento massimo consentito. Lo smaltimento sicuro dei fluidi aspirati è reso possibile dal tubo di scarico. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni permettono di trasportarlo ovunque. Il filtro a pieghe piatte si trova all'interno della testata turbina e consente l'utilizzo completo della capacità del contenitore. Gli accessori possono essere collegati rapidamente utilizzando il sistema a clip e, grazie alla possibilità di stoccaggio, sono sempre facilmente accessibili.