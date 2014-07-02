Bidone aspiratutto NT 75/2 Tact² Me
Gli aspiratori Kärcher Tact² sono sempre più apprezzati grazie alla loro elevata mobilità ed eccellenti prestazioni e alla solida costruzione. NT 75/2 Tact² Me viene fornito con accessori antistatici di serie. Progettato per raccogliere grandi quantità di polvere fine.
Nuovo aspiratore solidi-liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatemente, con filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive ecc. Grazie allo chassis ribaltabile aspirato i liquidi possono essere smaltiti senza alcun problema e sforzo. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact2 permette una potenza di lavoro ottimale e di mantenere il filtro pulito: notevole autonomia di lavoro. Il grande contenitore in acciaio inox da 75L assicura intervalli di lavoro ancora più lunghi e senza interruzioni. Il filtro plissettato piatto si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori sono sempre sul dispositivo che può quindi essere trasportato facilmente.
Caratteristiche e vantaggi
Facile da trasportareArchetto di spinta e ruote aumentano la facilità di trasporto.
Vano accessori capiente e ordinatoBocchetta pavimenti sempre pronta
Tact 2 sistema di pulizia filtro automaticoIl filtro plissettato piatto viene colpito da un getto d'aria che lo pulisce accuratamente e si può togliere senza sporcarsi le mani La polvere non intasa il filtro.
- Vano porta accessori e attrezzi a bordo
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|2 x 74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|75
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza assorbita (W)
|max. 2760
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|10
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|27,8
|Peso con imballo (kg)
|35
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
- Curva: Elettricamente conduttivo
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Carta
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Archetto di spinta
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Sistema antistatico
- Pulizia filtro: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
- Paracolpi
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno