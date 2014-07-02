Nuovo aspiratore solidi-liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatemente, con filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive ecc. Grazie allo chassis ribaltabile aspirato i liquidi possono essere smaltiti senza alcun problema e sforzo. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact2 permette una potenza di lavoro ottimale e di mantenere il filtro pulito: notevole autonomia di lavoro. Il grande contenitore in acciaio inox da 75L assicura intervalli di lavoro ancora più lunghi e senza interruzioni. Il filtro plissettato piatto si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori sono sempre sul dispositivo che può quindi essere trasportato facilmente.