Bidone aspiratutto NT 75/2 Tact² Me

Gli aspiratori Kärcher Tact² sono sempre più apprezzati grazie alla loro elevata mobilità ed eccellenti prestazioni e alla solida costruzione. NT 75/2 Tact² Me viene fornito con accessori antistatici di serie. Progettato per raccogliere grandi quantità di polvere fine.

Nuovo aspiratore solidi-liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatemente, con filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive ecc. Grazie allo chassis ribaltabile aspirato i liquidi possono essere smaltiti senza alcun problema e sforzo. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact2 permette una potenza di lavoro ottimale e di mantenere il filtro pulito: notevole autonomia di lavoro. Il grande contenitore in acciaio inox da 75L assicura intervalli di lavoro ancora più lunghi e senza interruzioni. Il filtro plissettato piatto si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori sono sempre sul dispositivo che può quindi essere trasportato facilmente.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 75/2 Tact² Me: Facile da trasportare
Facile da trasportare
Archetto di spinta e ruote aumentano la facilità di trasporto.
Bidone aspiratutto NT 75/2 Tact² Me: Vano accessori capiente e ordinato
Vano accessori capiente e ordinato
Bocchetta pavimenti sempre pronta
Bidone aspiratutto NT 75/2 Tact² Me: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Il filtro plissettato piatto viene colpito da un getto d'aria che lo pulisce accuratamente e si può togliere senza sporcarsi le mani La polvere non intasa il filtro.
Vano accessori capiente e ordinato
  • Vano porta accessori e attrezzi a bordo
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 2 x 74
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l) 75
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza assorbita (W) max. 2760
Larghezza nominale standard ( ) ID 40
Lunghezza del cavo (m) 10
Rumorosità (dB(A)) 73
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 27,8
Peso con imballo (kg) 35
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 630 x 545 x 920

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
  • Curva: Elettricamente conduttivo
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Carta
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
  • Archetto di spinta

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • Sistema antistatico
  • Pulizia filtro: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
  • Paracolpi
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 75/2 Tact² Me
Bidone aspiratutto NT 75/2 Tact² Me
Videos
Accessori