Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap

Aspiratore solido-liquidi industriale, trifase

IDEALE PER: la pulizia di aree di produzione e macchinari di produzione. Ideale per lavorare su più turni. Applicazione in ambito industriale, officine meccaniche, confezionamento. PLUS DI PRODOTTO: Turbina aspirante coassiale Fusto e corpo in acciaio Inox Filtro in carta con scuotifi ltro manuale (Ap), classe M Ingresso aspirazione con pre-separatore ciclonico Sistema antistatico Sensori spegnimento quando troppo pieno (liquidi)

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Una soffiante a canale laterale offre un'elevata potenza di aspirazione con una durata molto lunga di almeno 20.000 ore. Queste macchine sono quindi ideali per operazioni a turni multipli.
Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap: Pulizia manuale del filtro IVC (Ap)
Pulizia manuale del filtro IVC (Ap)
Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap: Dotato di filtro plissettato piatto compatto
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
Design chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Aspirazione (mbar/kPa) 286 / 28,6
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,9
Peso senza accessori (kg) 88
Peso con imballo (kg) 89,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro plissettato piatto
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
