Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²
Aspiratore industriale compatto per la pulizia di aree di produzione e macchine. Adatto per l'uso continuo grazie alla turbina coasssiale trifase. Può essere utilizzato anche come aspiratore stazionario abbinato a macchine di produzione o confezionamento.
IDEALE PER: la pulizia di aree di produzione con grosse quantità di polvere fine. Ideale per lavorare su più turni. Applicazione in ambito industriale, offi cine meccaniche. PLUS DI PRODOTTO: Turbina aspirante coassiale Fusto e corpo in acciaio Inox Filtro in poliestere con scuotifi ltro automatico (TACT), classe M Ingresso aspirazione con pre-separatore ciclonico Sistema antistatico Sensori spegnimento quando troppo pieno (liquidi)
Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore laterale resistente all'usuraUna soffiante a canale laterale offre un'elevata potenza di aspirazione con una durata molto lunga di almeno 20.000 ore. Queste macchine sono quindi ideali per operazioni a turni multipli.
Tact 2 sistema di pulizia filtro automaticoPulizia automatica dei filtri tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compattoDesign chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Aspirazione (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,9
|Peso senza accessori (kg)
|95
|Peso con imballo (kg)
|95,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
- Spegnimento automatico a serbatoio pieno