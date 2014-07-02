Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²

Aspiratore industriale compatto per la pulizia di aree di produzione e macchine. Adatto per l'uso continuo grazie alla turbina coasssiale trifase. Può essere utilizzato anche come aspiratore stazionario abbinato a macchine di produzione o confezionamento.

IDEALE PER: la pulizia di aree di produzione con grosse quantità di polvere fine. Ideale per lavorare su più turni. Applicazione in ambito industriale, offi cine meccaniche. PLUS DI PRODOTTO: Turbina aspirante coassiale Fusto e corpo in acciaio Inox Filtro in poliestere con scuotifi ltro automatico (TACT), classe M Ingresso aspirazione con pre-separatore ciclonico Sistema antistatico Sensori spegnimento quando troppo pieno (liquidi)

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Una soffiante a canale laterale offre un'elevata potenza di aspirazione con una durata molto lunga di almeno 20.000 ore. Queste macchine sono quindi ideali per operazioni a turni multipli.
Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Pulizia automatica dei filtri tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²: Dotato di filtro plissettato piatto compatto
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
Design chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Aspirazione (mbar/kPa) 286 / 28,6
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,9
Peso senza accessori (kg) 95
Peso con imballo (kg) 95,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
  • Spegnimento automatico a serbatoio pieno
Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²
Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²
Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact²
Videos
Accessori