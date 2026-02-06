Aspiratore industriale IVS 100/40
L'IVS 100/40 è un aspiratore multifunzione industriale robusto e parzialmente mobile, pensato per diversi target group.
L'IVS 100/40 è un aspiratore multifunzione industriale robusto e parzialmente mobile, pensato per diversi target group. Sulle superfici lisce è manovrabile anche da un solo operatore. Si può quindi spostare in diversi punti a seconda della necessità. Vasta gamma di accessori e motore potente. Il canale di aspirazione laterale assicura altissime prestazioni: la valvola di sicurezza evita che il motore del canale di aspirazione laterale si surriscaldi e ne aumenta la durata nel tempo. Si può tranquillamente utilizzare in continuo. Il vano raccolta è removibile ed ha le rotelle. Il preseparatore ciclonico in dotazione filtra la gran parte della polvere che entra nell'aspiratore e perciò aumenta la durata dei filtri. Il filtro per polvere di classe M ha una superficie filtrante maggiorata e permette perciò di lavorare alla massima potenza costantemente. Nell'apposito vano si possono traportare utensili ed accessori tra cui il cavo di alimentazione. Il filtro si può pulire esternamente e manualmente. Tensione 400V/50Hz. a seconda dell'uso si dovrà ordinare separatamente il vano raccolta per secco (codice 6.394-527.0) o il vano raccolta per liquido (codice 6.394-529.0).
Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 4 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVSUtilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-largePer aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M. Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Aspirazione (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|4,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|75
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|130
|Peso con imballo (kg)
|131,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no