Aspiratore industriale IVS 100/40

L'IVS 100/40 è un aspiratore multifunzione industriale robusto e parzialmente mobile, pensato per diversi target group.

L'IVS 100/40 è un aspiratore multifunzione industriale robusto e parzialmente mobile, pensato per diversi target group. Sulle superfici lisce è manovrabile anche da un solo operatore. Si può quindi spostare in diversi punti a seconda della necessità. Vasta gamma di accessori e motore potente. Il canale di aspirazione laterale assicura altissime prestazioni: la valvola di sicurezza evita che il motore del canale di aspirazione laterale si surriscaldi e ne aumenta la durata nel tempo. Si può tranquillamente utilizzare in continuo. Il vano raccolta è removibile ed ha le rotelle. Il preseparatore ciclonico in dotazione filtra la gran parte della polvere che entra nell'aspiratore e perciò aumenta la durata dei filtri. Il filtro per polvere di classe M ha una superficie filtrante maggiorata e permette perciò di lavorare alla massima potenza costantemente. Nell'apposito vano si possono traportare utensili ed accessori tra cui il cavo di alimentazione. Il filtro si può pulire esternamente e manualmente. Tensione 400V/50Hz. a seconda dell'uso si dovrà ordinare separatamente il vano raccolta per secco (codice 6.394-527.0) o il vano raccolta per liquido (codice 6.394-529.0).

Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 4 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVS
Pulizia manuale del filtro IVS
Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
Dotato di filtro a stella extra-large
Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M. Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 138 / 500
Aspirazione (mbar/kPa) 175 / 17,5
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 4,2
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50
Rumorosità (dB(A)) 75
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2,2
Peso senza accessori (kg) 130
Peso con imballo (kg) 131,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1202 x 771 x 1470

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
