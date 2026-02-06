L'IVS 100/40 è un aspiratore multifunzione industriale robusto e parzialmente mobile, pensato per diversi target group. Sulle superfici lisce è manovrabile anche da un solo operatore. Si può quindi spostare in diversi punti a seconda della necessità. Vasta gamma di accessori e motore potente. Il canale di aspirazione laterale assicura altissime prestazioni: la valvola di sicurezza evita che il motore del canale di aspirazione laterale si surriscaldi e ne aumenta la durata nel tempo. Si può tranquillamente utilizzare in continuo. Il vano raccolta è removibile ed ha le rotelle. Il preseparatore ciclonico in dotazione filtra la gran parte della polvere che entra nell'aspiratore e perciò aumenta la durata dei filtri. Il filtro per polvere di classe M ha una superficie filtrante maggiorata e permette perciò di lavorare alla massima potenza costantemente. Nell'apposito vano si possono traportare utensili ed accessori tra cui il cavo di alimentazione. Il filtro si può pulire esternamente e manualmente. Tensione 400V/50Hz. a seconda dell'uso si dovrà ordinare separatamente il vano raccolta per secco (codice 6.394-527.0) o il vano raccolta per liquido (codice 6.394-529.0).