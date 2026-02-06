Aspiratore industriale IVS 100/55 M
L'IVS 100/55 M: aspiratore industriale di classe super certificato per la classe di polveri M, ideale per la rimozione di grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute.
Adatto all'uso continuo sia mobile che stazionario, il nostro aspiratore industriale di classe super IVS 100/55 M è ideale per aspirare in modo sicuro grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute. Certificato per la classe di polveri M ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2). Dotato di un potente motore trifase. Il canale di aspirazione laterale da 5,5 kW assicura altissime prestazionI. Grazie alla funzione soft start-up integrata, può essere facilmente utilizzato anche con qualsiasi presa di corrente industriale convenzionale da 16 ampere. Il grande filtro a stella a 16 pieghe occupa pochissimo spazio e viene pulito in modo affidabile tramite uno scuotifiltro orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Il meccanismo di abbassamento del contenitore in acciaio inossidabile da 100 litri facilita lo svuotamento da parte dell'utente. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).
Caratteristiche e vantaggi
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 5,5 kW di potenza e avviamento graduale per grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVSUtilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
- Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Aspirazione (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|5,5
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|148
|Peso con imballo (kg)
|148,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no