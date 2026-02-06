Adatto all'uso continuo sia mobile che stazionario, il nostro aspiratore industriale di classe super IVS 100/55 M è ideale per aspirare in modo sicuro grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute. Certificato per la classe di polveri M ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2). Dotato di un potente motore trifase. Il canale di aspirazione laterale da 5,5 kW assicura altissime prestazionI. Grazie alla funzione soft start-up integrata, può essere facilmente utilizzato anche con qualsiasi presa di corrente industriale convenzionale da 16 ampere. Il grande filtro a stella a 16 pieghe occupa pochissimo spazio e viene pulito in modo affidabile tramite uno scuotifiltro orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Il meccanismo di abbassamento del contenitore in acciaio inossidabile da 100 litri facilita lo svuotamento da parte dell'utente. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).