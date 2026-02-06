Aspiratore industriale IVS 100/55 M

L'IVS 100/55 M: aspiratore industriale di classe super certificato per la classe di polveri M, ideale per la rimozione di grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute.

Adatto all'uso continuo sia mobile che stazionario, il nostro aspiratore industriale di classe super IVS 100/55 M è ideale per aspirare in modo sicuro grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute. Certificato per la classe di polveri M ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2). Dotato di un potente motore trifase. Il canale di aspirazione laterale da 5,5 kW assicura altissime prestazionI. Grazie alla funzione soft start-up integrata, può essere facilmente utilizzato anche con qualsiasi presa di corrente industriale convenzionale da 16 ampere. Il grande filtro a stella a 16 pieghe occupa pochissimo spazio e viene pulito in modo affidabile tramite uno scuotifiltro orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Il meccanismo di abbassamento del contenitore in acciaio inossidabile da 100 litri facilita lo svuotamento da parte dell'utente. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVS 100/55 M: Classe di polvere M
Classe di polvere M
Dispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Aspiratore industriale IVS 100/55 M: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 5,5 kW di potenza e avviamento graduale per grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Aspiratore industriale IVS 100/55 M: Pulizia manuale del filtro IVS
Pulizia manuale del filtro IVS
Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
  • Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 138 / 500
Aspirazione (mbar/kPa) 240 / 24
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 5,5
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2,2
Peso senza accessori (kg) 148
Peso con imballo (kg) 148,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
