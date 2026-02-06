Aspiratore industriale IVS 100/75 Lp
IVS 100/75 Lp: aspiratore industriale di classe super con sistema di smaltimento Longopac e canale di aspirazione laterale da 7,5 kW. Aspira in modo affidabile grandi quantità di macerie.
IVS 100/75 Lp: aspiratore indutriale di classe super, perfetto per l'aspirazione di materiali solidi come grandi quantità di calcinacci e polveri minerali. Con supporto integrato per sacchi di smaltimento Longopac: questo intelligente sistema di smaltimento non solo permette di smaltire i rifiuti con pochissima polvere, ma elimina anche la necessità di un contenitore separato. Azionato da un potente motore trifase (IE2) con avviamento dolce, l'aspiratore è dotato di una soffiante a canale laterale da 7,5 kW e di un filtro a stella omologato per la classe di polveri M ed è adatto anche al funzionamento continuo. La pulizia del filtro avviene per mezzo di uno scuotifiltro orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Gli accessori possono essere riposti direttamente sulla macchina in modo che siano sicuri per il trasporto e non vadano persi. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®Consente uno smaltimento senza polvere e quindi un lavoro rispettoso della salute. Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia varietà di materiali aspirati. Opzionalmente disponibile in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 7,5 kW di potenza e avviamento graduale per grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVSUtilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di un grande filtro a stella
- Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Aspirazione (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|7,5
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|173
|Peso con imballo (kg)
|173,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no