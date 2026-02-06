Aspiratore industriale IVS 100/75 Lp

IVS 100/75 Lp: aspiratore industriale di classe super con sistema di smaltimento Longopac e canale di aspirazione laterale da 7,5 kW. Aspira in modo affidabile grandi quantità di macerie.

IVS 100/75 Lp: aspiratore indutriale di classe super, perfetto per l'aspirazione di materiali solidi come grandi quantità di calcinacci e polveri minerali. Con supporto integrato per sacchi di smaltimento Longopac: questo intelligente sistema di smaltimento non solo permette di smaltire i rifiuti con pochissima polvere, ma elimina anche la necessità di un contenitore separato. Azionato da un potente motore trifase (IE2) con avviamento dolce, l'aspiratore è dotato di una soffiante a canale laterale da 7,5 kW e di un filtro a stella omologato per la classe di polveri M ed è adatto anche al funzionamento continuo. La pulizia del filtro avviene per mezzo di uno scuotifiltro orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Gli accessori possono essere riposti direttamente sulla macchina in modo che siano sicuri per il trasporto e non vadano persi. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVS 100/75 Lp: Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Consente uno smaltimento senza polvere e quindi un lavoro rispettoso della salute. Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia varietà di materiali aspirati. Opzionalmente disponibile in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
Aspiratore industriale IVS 100/75 Lp: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 7,5 kW di potenza e avviamento graduale per grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Aspiratore industriale IVS 100/75 Lp: Pulizia manuale del filtro IVS
Pulizia manuale del filtro IVS
Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di un grande filtro a stella
  • Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 148 / 536
Aspirazione (mbar/kPa) 305 / 30,5
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 7,5
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50
Rumorosità (dB(A)) 73
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2,2
Peso senza accessori (kg) 173
Peso con imballo (kg) 173,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
