IVS 100/75 Lp: aspiratore indutriale di classe super, perfetto per l'aspirazione di materiali solidi come grandi quantità di calcinacci e polveri minerali. Con supporto integrato per sacchi di smaltimento Longopac: questo intelligente sistema di smaltimento non solo permette di smaltire i rifiuti con pochissima polvere, ma elimina anche la necessità di un contenitore separato. Azionato da un potente motore trifase (IE2) con avviamento dolce, l'aspiratore è dotato di una soffiante a canale laterale da 7,5 kW e di un filtro a stella omologato per la classe di polveri M ed è adatto anche al funzionamento continuo. La pulizia del filtro avviene per mezzo di uno scuotifiltro orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Gli accessori possono essere riposti direttamente sulla macchina in modo che siano sicuri per il trasporto e non vadano persi. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).