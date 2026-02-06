Idropulitrice alta pressione HDS 6/15 C
Idropulitrice ad acqua calda monofase HDS 6/15 C di classe compatta con pompa assiale a 3 pistoni, modalità eco!efficiency, e EASY!Force Advanced.
Qualità, ergonomia e facilità d'uso: l'HDS 6/15 C è una potente idropulitrice monofase ad acqua calda di classe compatta con motore raffreddato ad aria, modalità eco!efficiency. Robusta pompa assiale con tre pistoni in ceramica. La pistola ad alta pressione EASY!Force Advanced, lancia in acciaio inox e tubo in maglia di acciaio, i raccordi EASY!Lock garantiscono un lavoro ergonomico. Il Soft Damping System (SDS) riduce le vibrazioni per un lavoro senza fatica. La tecnologia ad acqua calda scompone efficacemente anche i lubrificanti e riduce l'uso di detergenti, che vengono dosati con precisione da un serbatoio da 15,5 litri. La pressione e la portata d'acqua possono essere regolate in base al lavoro. L'HDS 6/15 C, di facile manutenzione, è progettata per l'uso quotidiano in condizioni difficili. L'opzione di decalcificazione, un filtro dell'acqua e una valvola di sicurezza proteggono la macchina. Un telaio robusto protegge dagli urti, mentre le ruote di grandi dimensioni e la ruota anteriore sterzante offrono un'elevata manovrabilità.
Caratteristiche e vantaggi
Molto efficiente
- Modalità eco!efficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
- Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore
- Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
- L'ugello potente brevettato Kärcher può offrire una forza d'impatto fino al 40 percento superiore rispetto agli ugelli convenzionali.
Sicurezza d'esercizio
- Il filtro d'acqua è facilmente accessibile e protegge la pompa del motore contro le particelle di sporco.
- Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.
Alta affidabilità
- Sistema per perevnire la formazione di calcare sulla serpentina
- Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nelsistema alta pressione.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
- Ganci porta acvo e porta tubo
- Vano per gli ugelli
- Vano porta lancia
Dosatore detergente
- dosaggio detergente preciso con funzione di risciacquo.
- Serbatoio capiente con apertura di riempimento
Manovrabilià
- Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivottante
- Pedale di spinta per sollevamento anteriore: agevola il superamento di ostacoli e gradini.
- Maniglie di spinta per un facile trasporto e manovrabilità.
Facile da usare
- Selettore di accensione e di funzione unico ed intuitivo
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|260 - 560
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Pressione max. (bar)
|200
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|max. 80
|Potenza allacciata (kW)
|3,4
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|3,1
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|2,5
|Cavo elettrico (m)
|5
|Serbatoio combustible (l)
|15
|Peso (con accessori) (kg)
|101,4
|Peso con imballo (kg)
|110
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Pressostato
- Serbatoi detergente e combustibile integrati
Videos
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione