Qualità, ergonomia e facilità d'uso: l'HDS 6/15 C è una potente idropulitrice monofase ad acqua calda di classe compatta con motore raffreddato ad aria, modalità eco!efficiency. Robusta pompa assiale con tre pistoni in ceramica. La pistola ad alta pressione EASY!Force Advanced, lancia in acciaio inox e tubo in maglia di acciaio, i raccordi EASY!Lock garantiscono un lavoro ergonomico. Il Soft Damping System (SDS) riduce le vibrazioni per un lavoro senza fatica. La tecnologia ad acqua calda scompone efficacemente anche i lubrificanti e riduce l'uso di detergenti, che vengono dosati con precisione da un serbatoio da 15,5 litri. La pressione e la portata d'acqua possono essere regolate in base al lavoro. L'HDS 6/15 C, di facile manutenzione, è progettata per l'uso quotidiano in condizioni difficili. L'opzione di decalcificazione, un filtro dell'acqua e una valvola di sicurezza proteggono la macchina. Un telaio robusto protegge dagli urti, mentre le ruote di grandi dimensioni e la ruota anteriore sterzante offrono un'elevata manovrabilità.