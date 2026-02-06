Idropulitrice alta pressione HDS 9/20-4 M Classic

Idropulitrice ad acqua calda, affidabile e con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni e dotata di una pompa ad albero a camme di alta qualità e di un robusto telaio in acciaio tubolare.

Grazie ai suoi componenti collaudati e particolarmente potenti e affidabili, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 9/20-4 M Classic di Kärcher si distingue per il funzionamento più semplice, la facilità di manutenzione e i migliori risultati di pulizia. La robusta pompa ad albero a gomito, protetta dalla contaminazione da un filtro per l'acqua, e il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantiscono prestazioni elevate e un funzionamento duraturo. Grazie al design aperto, tutti i componenti essenziali sono facilmente accessibili, mentre la massima protezione è assicurata da un robusto telaio tubolare in acciaio. Questo rende l'HDS 9/20-4 M Classic adatto alle applicazioni più impegnative in condizioni difficili, come nei cantieri edili o in agricoltura. I ganci per gru integrati e le grandi ruote antiforatura facilitano il trasporto da e verso il cantiere. La macchina di classe media è inoltre dotata di serie della collaudata pistola ad alta pressione Classic, di un serbatoio del carburante da 30 litri per applicazioni di pulizia molto lunghe e di pratiche opzioni per lo stoccaggio degli accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HDS 9/20-4 M Classic: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Idropulitrice alta pressione HDS 9/20-4 M Classic: Alta affidabilità
Alta affidabilità
Pompa resistente e di qualita Kaercher. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
Idropulitrice alta pressione HDS 9/20-4 M Classic: Efficiente ingegneria del bruciatore
Efficiente ingegneria del bruciatore
Alto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Mobilità eccezionale
  • Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
  • Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 300 - 900
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) max. 80
Potenza allacciata (kW) 7
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 5,8
Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h) 4,7
Cavo elettrico (m) 5
Serbatoio combustible (l) 30
Peso (con accessori) (kg) 124
Peso con imballo (kg) 134
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1075 x 722 x 892

Scope of supply

  • Pistola: standard
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
  • Pressostato
  • Spina per inversione di polarità ( trifase )
Aree di applicazione
  • Lavaggio veicoli
  • Lavaggio attrezzi e macchinari
  • Officina
  • Aree esterne
  • Stazioni di servizio
  • Pulizia di facciate
  • Pulizia delle piscine
  • Palestre e centri sportivi
  • Industrie di produzione
  • Sistemi di produzione
Accessori
