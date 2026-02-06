Idropulitrice alta pressione HDS 9/20-4 M Classic
Idropulitrice ad acqua calda, affidabile e con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni e dotata di una pompa ad albero a camme di alta qualità e di un robusto telaio in acciaio tubolare.
Grazie ai suoi componenti collaudati e particolarmente potenti e affidabili, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 9/20-4 M Classic di Kärcher si distingue per il funzionamento più semplice, la facilità di manutenzione e i migliori risultati di pulizia. La robusta pompa ad albero a gomito, protetta dalla contaminazione da un filtro per l'acqua, e il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantiscono prestazioni elevate e un funzionamento duraturo. Grazie al design aperto, tutti i componenti essenziali sono facilmente accessibili, mentre la massima protezione è assicurata da un robusto telaio tubolare in acciaio. Questo rende l'HDS 9/20-4 M Classic adatto alle applicazioni più impegnative in condizioni difficili, come nei cantieri edili o in agricoltura. I ganci per gru integrati e le grandi ruote antiforatura facilitano il trasporto da e verso il cantiere. La macchina di classe media è inoltre dotata di serie della collaudata pistola ad alta pressione Classic, di un serbatoio del carburante da 30 litri per applicazioni di pulizia molto lunghe e di pratiche opzioni per lo stoccaggio degli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleUn robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Alta affidabilitàPompa resistente e di qualita Kaercher. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
Efficiente ingegneria del bruciatoreAlto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Mobilità eccezionale
- Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
- Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|300 - 900
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|max. 80
|Potenza allacciata (kW)
|7
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|5,8
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|Cavo elettrico (m)
|5
|Serbatoio combustible (l)
|30
|Peso (con accessori) (kg)
|124
|Peso con imballo (kg)
|134
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Pistola: standard
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
Dotazione
- ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
- Pressostato
- Spina per inversione di polarità ( trifase )
Videos
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione