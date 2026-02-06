Grazie ai suoi componenti collaudati e particolarmente potenti e affidabili, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 9/20-4 M Classic di Kärcher si distingue per il funzionamento più semplice, la facilità di manutenzione e i migliori risultati di pulizia. La robusta pompa ad albero a gomito, protetta dalla contaminazione da un filtro per l'acqua, e il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantiscono prestazioni elevate e un funzionamento duraturo. Grazie al design aperto, tutti i componenti essenziali sono facilmente accessibili, mentre la massima protezione è assicurata da un robusto telaio tubolare in acciaio. Questo rende l'HDS 9/20-4 M Classic adatto alle applicazioni più impegnative in condizioni difficili, come nei cantieri edili o in agricoltura. I ganci per gru integrati e le grandi ruote antiforatura facilitano il trasporto da e verso il cantiere. La macchina di classe media è inoltre dotata di serie della collaudata pistola ad alta pressione Classic, di un serbatoio del carburante da 30 litri per applicazioni di pulizia molto lunghe e di pratiche opzioni per lo stoccaggio degli accessori.