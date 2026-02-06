Idropulitrice alta pressione HDS 1000 Be
Idropulitrice a caldo con motore a scoppio (benzina): grandi prestazioni e massima mobilità.
Potente idropulitrice a caldo con motore a benzina a 4 tempi con avviamento elettrico. Stabile telaio tubolare dove sono montati e protetti i vari componenti. Il telaio è conformato in modo tale da permettere il sollevamento della macchina con gru o carrello elevatore. Il motore è dotato di un sistema automatico di riduzione dei giri che, in caso di interruzione del lavoro, riduce la rumorosità ed aumenta la durata della macchina. L'avviamento elettrico di serie è molto pratico e permette di accendere la macchina in pochi secondi. Materiali di alta qualità della pompa, come testata cilindro in ottone, valvole in acciaio inox, pistoni in acciaio inox rivestiti in cromo/nichel, garantiscono durata e resistenza della macchina. Valvola By-pass, regolazione portata e pressione integrata e lo stadio vapore permettono di adeguare al meglio la macchina alle esigenze di pulizia. Il bruciatore ad alto rendimento con serpentina verticale ed accensione continua senza rischio di esplosione è regolabile da 30° - 140° C. I componenti di sicurezza, quali: protezione mancanza olio, valvole di sicurezza, dispositivo mancanza acqua e dispositivo mancanza combustibile proteggono al meglio la macchina. Il serbatoio galleggiante con protezione anticalcare integrata (DGT) assicura la separazione dalla rete pubblica e protegge tutti i componenti che conducono l'acqua da incrostazioni di calcare. Grazie al dispositivo Servo-Press portata e pressione possono essere regolate direttamente sulla pistola. Con l'ugello Power di serie si ottiene un' ottima resa di pulizia. . Il serbatoio combustibile (30 l) è facilmente rifornibile. In caso di necessità, per mezzo della valvola di dosaggio è possibile addurre il detergente al getto d'acqua.
Caratteristiche e vantaggi
Intuitività di usoLa caldaia viene esclusa automaticamente in caso di surriscaldamento e mancanza d'acqua Pistola alta pressione ergonomica e comoda da usare.
Massime prestazioniCaldaia efficiente con serpentina verticale e accensione continua senza detonazione. Elimina tutti i depositi di sporco Due serbatoi diesel e benzina integrati consentono tempi di esecuzione prolungati.
Macchina a benzina potenteConforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V. Avviamento elettrico
Facile da usare
- La velocità viene ridotta automaticamente durante la modalità standby. Ciò protegge il motore e fa risparmiare energia.
- Caricamento della gru possibile grazie al robusto telaio in tubolare d'acciaio.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|450 - 900
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|5,6
|Serbatoio combustible (l)
|34
|Carburanti
|Benzina / Diesel
|Tipo di trazione
|Benzina
|Produttore motore
|Honda
|Tipo di motore
|GX 390
|Numero di utenti in contemporanea
|1
|Mobilità
|Stazionario - da parete
|Peso (con accessori) (kg)
|175,7
|Peso con imballo (kg)
|181,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Ugello Power
- Servo Control
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 15 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Telaio
- Avviamento elettrico
- Robusto telaio tubolare in accaio con gancio per g