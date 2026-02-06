Potente idropulitrice a caldo con motore a benzina a 4 tempi con avviamento elettrico. Stabile telaio tubolare dove sono montati e protetti i vari componenti. Il telaio è conformato in modo tale da permettere il sollevamento della macchina con gru o carrello elevatore. Il motore è dotato di un sistema automatico di riduzione dei giri che, in caso di interruzione del lavoro, riduce la rumorosità ed aumenta la durata della macchina. L'avviamento elettrico di serie è molto pratico e permette di accendere la macchina in pochi secondi. Materiali di alta qualità della pompa, come testata cilindro in ottone, valvole in acciaio inox, pistoni in acciaio inox rivestiti in cromo/nichel, garantiscono durata e resistenza della macchina. Valvola By-pass, regolazione portata e pressione integrata e lo stadio vapore permettono di adeguare al meglio la macchina alle esigenze di pulizia. Il bruciatore ad alto rendimento con serpentina verticale ed accensione continua senza rischio di esplosione è regolabile da 30° - 140° C. I componenti di sicurezza, quali: protezione mancanza olio, valvole di sicurezza, dispositivo mancanza acqua e dispositivo mancanza combustibile proteggono al meglio la macchina. Il serbatoio galleggiante con protezione anticalcare integrata (DGT) assicura la separazione dalla rete pubblica e protegge tutti i componenti che conducono l'acqua da incrostazioni di calcare. Grazie al dispositivo Servo-Press portata e pressione possono essere regolate direttamente sulla pistola. Con l'ugello Power di serie si ottiene un' ottima resa di pulizia. . Il serbatoio combustibile (30 l) è facilmente rifornibile. In caso di necessità, per mezzo della valvola di dosaggio è possibile addurre il detergente al getto d'acqua.