L'idropulitrice HD 6/15-4 M Classic, facile da usare e appartenente alla gamma Classic di Kärcher, si distingue per il design robusto, i componenti di alta qualità e la grande versatilità. Questa macchina di classe media è adatta a un'ampia gamma di attività di pulizia, come la pulizia di veicoli, impianti di produzione, macchine e attrezzature agricole, nonché la pulizia di facciate e nel settore municipale. La resistente pompa a biella-manovella con testata in ottone e funzione di aspirazione consente di lavorare con temperature dell'acqua fino a 60 °C e offre anche opzioni di regolazione per il volume dell'acqua e la pressione di lavoro. La velocità ridotta del motore a 4 poli a bassa velocità garantisce inoltre una minore usura della pompa, che è inoltre protetta da un filtro dell'acqua integrato. Tutti i componenti più importanti sono facilmente accessibili in pochi passaggi grazie alla semplice manutenzione. L'intelligente concetto dell'HD 6/15-4 M Classic è completato da un vano accessori progettato con cura e dotato di connessioni EASY!Lock per una sostituzione rapida e intuitiva degli accessori.