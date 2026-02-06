Idropulitrice alta pressione HD 6/15-4 M Classic
Idropulitrice robusta e con telaio in acciaio, motore a 4 poli a bassa velocità, pompa a biella-manovella con testata in ottone e un ridotto impegno di manutenzione.
L'idropulitrice HD 6/15-4 M Classic, facile da usare e appartenente alla gamma Classic di Kärcher, si distingue per il design robusto, i componenti di alta qualità e la grande versatilità. Questa macchina di classe media è adatta a un'ampia gamma di attività di pulizia, come la pulizia di veicoli, impianti di produzione, macchine e attrezzature agricole, nonché la pulizia di facciate e nel settore municipale. La resistente pompa a biella-manovella con testata in ottone e funzione di aspirazione consente di lavorare con temperature dell'acqua fino a 60 °C e offre anche opzioni di regolazione per il volume dell'acqua e la pressione di lavoro. La velocità ridotta del motore a 4 poli a bassa velocità garantisce inoltre una minore usura della pompa, che è inoltre protetta da un filtro dell'acqua integrato. Tutti i componenti più importanti sono facilmente accessibili in pochi passaggi grazie alla semplice manutenzione. L'intelligente concetto dell'HD 6/15-4 M Classic è completato da un vano accessori progettato con cura e dotato di connessioni EASY!Lock per una sostituzione rapida e intuitiva degli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Motore elettrico a 4 poli a bassa velocitàVelocità del motore ridotta per una minore usura della pompa. Lunga durata del motore. Solo vibrazioni del motore molto basse.
Robusta pompa ad albero motore con testata in ottoneAffidabile, richiede una manutenzione ridotta La pressione e la portata possono essere regolati sulla pompa. Temperatura acqua fino a 60°
Manutenzione facilitataTutti i componenti importanti sono accessibili in pochi semplici passaggi. Il livello di riempimento e la qualità dell'olio sono facilmente leggibili grazie al vetro di ispezione. Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza utensili
Vani porta accessori pratici e comodi
- Con pratico spazio per riporre ugelli e minuteria.
- Consente lo stoccaggio sicuro del tubo ad alta pressione.
- Con gancio accessorio integrato per il cavo di alimentazione.
Accessori linea Classic con raccordo rapido EASY!Lock
- Accessori robusti e affidabili
- Si avvia velocemente e permette il montaggio degli accessori facilitato
- Facile e intuitiva
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|216 / 244
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|450 - 600
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|70 - 150
|Pressione max. (bar)
|190
|Potenza allacciata (kW)
|3,4
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|036
|Alimentazione idrica
|1″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|51,6
|Peso con imballo (kg)
|64,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Pistola: standard
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Pressostato
- Regolazione continua della portata e della pressione
Videos
Aree di applicazione
- Pulizia ad alta pressione dei veicoli
- Può essere utilizzato per la pulizia delle facciate
- Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
- Per la pulizia in alta pressione di macchinari e apparecchiature nei settori edile, agricoltura e municipale
- Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi