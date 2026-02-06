Idropulitrice alta pressione HD 6/15-4 M Classic

Idropulitrice robusta e con telaio in acciaio, motore a 4 poli a bassa velocità, pompa a biella-manovella con testata in ottone e un ridotto impegno di manutenzione.

L'idropulitrice HD 6/15-4 M Classic, facile da usare e appartenente alla gamma Classic di Kärcher, si distingue per il design robusto, i componenti di alta qualità e la grande versatilità. Questa macchina di classe media è adatta a un'ampia gamma di attività di pulizia, come la pulizia di veicoli, impianti di produzione, macchine e attrezzature agricole, nonché la pulizia di facciate e nel settore municipale. La resistente pompa a biella-manovella con testata in ottone e funzione di aspirazione consente di lavorare con temperature dell'acqua fino a 60 °C e offre anche opzioni di regolazione per il volume dell'acqua e la pressione di lavoro. La velocità ridotta del motore a 4 poli a bassa velocità garantisce inoltre una minore usura della pompa, che è inoltre protetta da un filtro dell'acqua integrato. Tutti i componenti più importanti sono facilmente accessibili in pochi passaggi grazie alla semplice manutenzione. L'intelligente concetto dell'HD 6/15-4 M Classic è completato da un vano accessori progettato con cura e dotato di connessioni EASY!Lock per una sostituzione rapida e intuitiva degli accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 6/15-4 M Classic: Motore elettrico a 4 poli a bassa velocità
Motore elettrico a 4 poli a bassa velocità
Velocità del motore ridotta per una minore usura della pompa. Lunga durata del motore. Solo vibrazioni del motore molto basse.
Idropulitrice alta pressione HD 6/15-4 M Classic: Robusta pompa ad albero motore con testata in ottone
Robusta pompa ad albero motore con testata in ottone
Affidabile, richiede una manutenzione ridotta La pressione e la portata possono essere regolati sulla pompa. Temperatura acqua fino a 60°
Idropulitrice alta pressione HD 6/15-4 M Classic: Manutenzione facilitata
Manutenzione facilitata
Tutti i componenti importanti sono accessibili in pochi semplici passaggi. Il livello di riempimento e la qualità dell'olio sono facilmente leggibili grazie al vetro di ispezione. Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza utensili
Vani porta accessori pratici e comodi
  • Con pratico spazio per riporre ugelli e minuteria.
  • Consente lo stoccaggio sicuro del tubo ad alta pressione.
  • Con gancio accessorio integrato per il cavo di alimentazione.
Accessori linea Classic con raccordo rapido EASY!Lock
  • Accessori robusti e affidabili
  • Si avvia velocemente e permette il montaggio degli accessori facilitato
  • Facile e intuitiva
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 216 / 244
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 450 - 600
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar) 70 - 150
Pressione max. (bar) 190
Potenza allacciata (kW) 3,4
Cavo elettrico (m) 5
Dimensione ugello 036
Alimentazione idrica 1″
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 51,6
Peso con imballo (kg) 64,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Pistola: standard
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Pressostato
  • Regolazione continua della portata e della pressione
Idropulitrice alta pressione HD 6/15-4 M Classic
Aree di applicazione
  • Pulizia ad alta pressione dei veicoli
  • Può essere utilizzato per la pulizia delle facciate
  • Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
  • Per la pulizia in alta pressione di macchinari e apparecchiature nei settori edile, agricoltura e municipale
  • Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi
