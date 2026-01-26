Idropulitrice alta pressione HD 6/16-4 M Cage
HD 6/16-4 M Cage: motore 4 poli, a bassi regimi, telaio tubolare in acciaio con funzione ammortizzate e scarico pressione automatico sono le sue caratteristiche principali.
Con una pressione di esercizio di 140 bar e una portata fino a 600 litri all'ora, la nostra gabbia mobile HD 6 / 16-4 M appartiene alla classe media degli idropulitrici non riscaldati. Protetta in modo ottimale dalle influenze esterne da un robusto telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, la macchina è efficace anche in condizioni di lavoro difficili. La nuova pompa assiale a 3 pistoncini con testata in ottone consente un aumento fino al 20% dell'efficienza energetica e delle prestazioni di pulizia. Spinto da un motore AC a 4 poli a funzionamento lento con controllo del pressostato, la gabbia HD 6 / 16-4 M estremamente maneggevole si adatta perfettamente sia all'uso orizzontale che verticale. La pistola ad alta pressione EASY! Force, che utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di ritenzione, e gli attacchi rapidi EASY! Lock, che consentono una movimentazione cinque volte più rapida rispetto ai tradizionali collegamenti a vite , senza compromettere la robustezza o la longevità, assicurano un lavoro confortevole. La funzione di scarico automatico della pressione garantisce la lunga durata dei componenti ad alta pressione.
Caratteristiche e vantaggi
Durevole e robustaTelaio tubolare robusto in acciaio inox Il telaio tubolare in acciaio è adatto anche per il semplice fissaggio e ancoraggio della macchina al mezzo in servizio. Il robusto telaio in plastica protegge in modo affidabile la pompa da danni e sporco.
Apparecchiatura di alta qualitàLo stop totale al rilascio della pistola protegge tutti i componenti interni e ne aumenta la durata Motore trifase 4 poli a basso numero di giri robusto Testata cilindri in ottone di alta qualità
Facile da manutereE' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro. Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Migliore efficienza energetica
- Nuovissima pompa assiale a tre pistoni che risude considerevolmente perdite di pressione e portata
- Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia
Soluzioni efficienti e rapide
- Pistola EASY!Force.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Uso flessibile
- Si può utilizzare in verticale e in orizzontale
Vani porta accessori pratici e comodi
- Supporto per la lancia schiuma.
- Il raccordo EASY!Lock TR 20 permette di riporre direttamente sulla macchina l'ugello power o un lava superfici.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|600 - 600
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|160 / 16
|Pressione max. (bar/MPa)
|240 / 24
|Potenza allacciata (kW)
|3,1
|Cavo elettrico (m)
|5
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|41,7
|Peso con imballo (kg)
|46
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
- Pressostato
Videos
Aree di applicazione
- Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.