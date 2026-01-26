Con una pressione di esercizio di 140 bar e una portata fino a 600 litri all'ora, la nostra gabbia mobile HD 6 / 16-4 M appartiene alla classe media degli idropulitrici non riscaldati. Protetta in modo ottimale dalle influenze esterne da un robusto telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, la macchina è efficace anche in condizioni di lavoro difficili. La nuova pompa assiale a 3 pistoncini con testata in ottone consente un aumento fino al 20% dell'efficienza energetica e delle prestazioni di pulizia. Spinto da un motore AC a 4 poli a funzionamento lento con controllo del pressostato, la gabbia HD 6 / 16-4 M estremamente maneggevole si adatta perfettamente sia all'uso orizzontale che verticale. La pistola ad alta pressione EASY! Force, che utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di ritenzione, e gli attacchi rapidi EASY! Lock, che consentono una movimentazione cinque volte più rapida rispetto ai tradizionali collegamenti a vite , senza compromettere la robustezza o la longevità, assicurano un lavoro confortevole. La funzione di scarico automatico della pressione garantisce la lunga durata dei componenti ad alta pressione.