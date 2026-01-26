Idropulitrice alta pressione HD 6/16-4 M Cage

HD 6/16-4 M Cage: motore 4 poli, a bassi regimi, telaio tubolare in acciaio con funzione ammortizzate e scarico pressione automatico sono le sue caratteristiche principali.

Con una pressione di esercizio di 140 bar e una portata fino a 600 litri all'ora, la nostra gabbia mobile HD 6 / 16-4 M appartiene alla classe media degli idropulitrici non riscaldati. Protetta in modo ottimale dalle influenze esterne da un robusto telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, la macchina è efficace anche in condizioni di lavoro difficili. La nuova pompa assiale a 3 pistoncini con testata in ottone consente un aumento fino al 20% dell'efficienza energetica e delle prestazioni di pulizia. Spinto da un motore AC a 4 poli a funzionamento lento con controllo del pressostato, la gabbia HD 6 / 16-4 M estremamente maneggevole si adatta perfettamente sia all'uso orizzontale che verticale. La pistola ad alta pressione EASY! Force, che utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di ritenzione, e gli attacchi rapidi EASY! Lock, che consentono una movimentazione cinque volte più rapida rispetto ai tradizionali collegamenti a vite , senza compromettere la robustezza o la longevità, assicurano un lavoro confortevole. La funzione di scarico automatico della pressione garantisce la lunga durata dei componenti ad alta pressione.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 6/16-4 M Cage: Durevole e robusta
Telaio tubolare robusto in acciaio inox Il telaio tubolare in acciaio è adatto anche per il semplice fissaggio e ancoraggio della macchina al mezzo in servizio. Il robusto telaio in plastica protegge in modo affidabile la pompa da danni e sporco.
Idropulitrice alta pressione HD 6/16-4 M Cage: Apparecchiatura di alta qualità
Lo stop totale al rilascio della pistola protegge tutti i componenti interni e ne aumenta la durata Motore trifase 4 poli a basso numero di giri robusto Testata cilindri in ottone di alta qualità
Idropulitrice alta pressione HD 6/16-4 M Cage: Facile da manutere
E' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro. Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Migliore efficienza energetica
  • Nuovissima pompa assiale a tre pistoni che risude considerevolmente perdite di pressione e portata
  • Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia
Soluzioni efficienti e rapide
  • Pistola EASY!Force.
  • Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Uso flessibile
  • Si può utilizzare in verticale e in orizzontale
Vani porta accessori pratici e comodi
  • Supporto per la lancia schiuma.
  • Il raccordo EASY!Lock TR 20 permette di riporre direttamente sulla macchina l'ugello power o un lava superfici.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 600 - 600
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar/MPa) 160 / 16
Pressione max. (bar/MPa) 240 / 24
Potenza allacciata (kW) 3,1
Cavo elettrico (m) 5
Alimentazione idrica 3/4″
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 41,7
Peso con imballo (kg) 46
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 420 x 460 x 970

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
  • Pressostato
Videos
Aree di applicazione
  • Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.
