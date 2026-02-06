L'idropulitrice HD 9/20-4 M Classic, facile da usare, prevede un design costruttivo robusto, componenti durevoli e di alta qualità e una grande versatilità. La macchina di classe media è adatta per un'ampia gamma di compiti di pulizia, quali veicoli, impianti di produzione, macchine e attrezzature agricole, nonché la pulizia di facciate e nel settore comunale. La resistente pompa ad albero motore con testata in ottone e funzione di aspirazione consente di lavorare con temperature dell'acqua fino a 60 °C e offre inoltre possibilità di regolazione della quantità d'acqua e della pressione di esercizio. La velocità ridotta del motore a 4 poli a bassa velocità garantisce anche una minore usura della pompa, che è inoltre protetta da un filtro dell'acqua integrato. Tutti i componenti importanti sono facilmente accessibili in pochi passaggi grazie alla semplice manutenzione. Il concetto intelligente dell'HD 9/20-4 M Classic è completato da un vano accessori attentamente progettato con raccordi EASY!Lock per una sostituzione rapida e intuitiva degli accessori.