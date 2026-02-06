L'HD 5/13 EX Plus Classic è un'idropulitrice robusta e compatta con lancia in acciaio inox lunga 840 millimetri. Consente una pulizia facile e accurata di veicoli, macchine e utensili, nonché di cortili e giardini. La macchina è dotata di una testata in ottone e di un tubo in rete di acciaio di alta qualità, che garantiscono bassa usura ed elevata robustezza. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata. Altri vantaggi pratici includono l'avvolgitubo per riporre facilmente il tubo e la Home Base integrata per riporre gli ugelli. Anche lo sporco più ostinato può essere rimosso con l'aiuto della bocchetta rotante. Rispetto ai tradizionali tappi a vite, le chiusure rapide EASY!Lock sono veloci e facili da usare, pur mantenendo stabilità e durata.