Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/50 Pe
Fino a 500 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimetnazione con una gru. Design a carrello per un facile trasporto.
La pressione di lavoro di questa macchina raggiunge i 500 bar. Grazie a questa caratteristica anche lo sporco più ostinato viene eliminato senza fatica. Le caratteristiche del design Cage sono la robustezza e la stabilità: anche quando la macchina viene aggancaiata alla gru per essere sollevata, i componenti interni non corrono rischi di rottura e/o danneggiamento perchè sono protetti dal telaio. Questa macchina ha anche altre ottime caratteristiche che la rendono perfetta per l'utilizzo professionale.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola spray industriale
- Robusta e resistente: la nuova pistola industriale Kärcher è stata progettata appositamente per l'uso pesante.
Regolazione velocità
- La velocità viene ridotta automaticamente durante la modalità standby. Ciò protegge il motore e fa risparmiare energia.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Portata (l/h)
|500 - 900
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Combustibile
|Benzina
|Produttore motore
|Honda
|Tipo di motore
|GX 690
|Potenza motore (kW)
|16
|Tipo di pompa
|Pompa biella-manovella Karcher
|Peso senza accessori (kg)
|122
|Peso (con accessori) (kg)
|150
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistola: Pistola industriale
- Lancia in acciaio INOX: 700 mm
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Avviamento elettrico
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Lavori pesanti
- Valvola di sicurezza
- Contaore