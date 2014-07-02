Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/50 Pe

Fino a 500 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimetnazione con una gru. Design a carrello per un facile trasporto.

La pressione di lavoro di questa macchina raggiunge i 500 bar. Grazie a questa caratteristica anche lo sporco più ostinato viene eliminato senza fatica. Le caratteristiche del design Cage sono la robustezza e la stabilità: anche quando la macchina viene aggancaiata alla gru per essere sollevata, i componenti interni non corrono rischi di rottura e/o danneggiamento perchè sono protetti dal telaio. Questa macchina ha anche altre ottime caratteristiche che la rendono perfetta per l'utilizzo professionale.

Caratteristiche e vantaggi
Pistola spray industriale
  • Robusta e resistente: la nuova pistola industriale Kärcher è stata progettata appositamente per l'uso pesante.
Regolazione velocità
  • La velocità viene ridotta automaticamente durante la modalità standby. Ciò protegge il motore e fa risparmiare energia.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione di lavoro (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Portata (l/h) 500 - 900
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Combustibile Benzina
Produttore motore Honda
Tipo di motore GX 690
Potenza motore (kW) 16
Tipo di pompa Pompa biella-manovella Karcher
Peso senza accessori (kg) 122
Peso (con accessori) (kg) 150
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pistola: Pistola industriale
  • Lancia in acciaio INOX: 700 mm
  • Ugello a getto piatto

Dotazione

  • Avviamento elettrico
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Lavori pesanti
  • Valvola di sicurezza
  • Contaore
