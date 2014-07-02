Idropulitrice ad altissima pressione HD 13/35-4
Fino a 350 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimentazione con muletto. Design a carrello per un facile trasporto.
Raggiunge una pressione fino a 350 bar e pulisce anche lo sporco più ostinato. Il robusto design Cage protegge l'intera macchina e rende possibile un carico e un trasporto sicuro con la gru. Il contaore mostra sempre il tempo esatto di funzionamento della pompa. Conservazione sicura degli accessori e degli strumenti. Grazie al principio del carrello a spinta, che permette di trasportare facilmente la macchina anche in aree di difficile accesso, lo spostamento avviene senza fatica. Le caratteristiche di questa macchina la rendono perfetta per l'utilizzo professionale.
Caratteristiche e vantaggi
Pompa ad albero molto performante
- Pompa alta pressione ad albero molto performante Kärcher: garanzia di funzionamento prestante.
Sicura
- Vano porta accessori a bordo macchina: tutto in ordine sempre e a portata di mano.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Portata (l/h)
|500 - 1300
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Combustibile
|Elettrico
|Potenza motore (kW)
|15
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Tipo di pompa
|Pompa biella-manovella Karcher
|Peso senza accessori (kg)
|160
|Peso (con accessori) (kg)
|195
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistola: Pistola industriale
- Lancia in acciaio INOX: 700 mm
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Lavori pesanti
- Valvola di sicurezza
- Contaore