Idropulitrice ad altissima pressione HD 13/35-4

Fino a 350 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimentazione con muletto. Design a carrello per un facile trasporto.

Raggiunge una pressione fino a 350 bar e pulisce anche lo sporco più ostinato. Il robusto design Cage protegge l'intera macchina e rende possibile un carico e un trasporto sicuro con la gru. Il contaore mostra sempre il tempo esatto di funzionamento della pompa. Conservazione sicura degli accessori e degli strumenti. Grazie al principio del carrello a spinta, che permette di trasportare facilmente la macchina anche in aree di difficile accesso, lo spostamento avviene senza fatica. Le caratteristiche di questa macchina la rendono perfetta per l'utilizzo professionale.

Caratteristiche e vantaggi
Pompa ad albero molto performante
  • Pompa alta pressione ad albero molto performante Kärcher: garanzia di funzionamento prestante.
Sicura
  • Vano porta accessori a bordo macchina: tutto in ordine sempre e a portata di mano.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione di lavoro (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - max. 35
Portata (l/h) 500 - 1300
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Combustibile Elettrico
Potenza motore (kW) 15
Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Tipo di pompa Pompa biella-manovella Karcher
Peso senza accessori (kg) 160
Peso (con accessori) (kg) 195
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pistola: Pistola industriale
  • Lancia in acciaio INOX: 700 mm
  • Ugello a getto piatto

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Lavori pesanti
  • Valvola di sicurezza
  • Contaore
