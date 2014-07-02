Raggiunge una pressione fino a 350 bar e pulisce anche lo sporco più ostinato. Il robusto design Cage protegge l'intera macchina e rende possibile un carico e un trasporto sicuro con la gru. Il contaore mostra sempre il tempo esatto di funzionamento della pompa. Conservazione sicura degli accessori e degli strumenti. Grazie al principio del carrello a spinta, che permette di trasportare facilmente la macchina anche in aree di difficile accesso, lo spostamento avviene senza fatica. Le caratteristiche di questa macchina la rendono perfetta per l'utilizzo professionale.