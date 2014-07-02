La pressione di lavoro di questa macchina raggiunge i 500 bar. Grazie a questa caratteristica anche lo sporco più ostinato viene eliminato senza fatica. Le caratteristiche del design Cage sono la robustezza e la stabilità: anche quando la macchina viene aggancaiata alla gru per essere sollevata, i componenti interni non corrono rischi di rottura e/o danneggiamento perchè sono protetti dal telaio. Questa macchina ha anche altre ottime caratteristiche che la rendono perfetta per l'utilizzo professionale.