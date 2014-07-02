Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/50-4
Fino a 500 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimentazione con muletto. Design a carrello per un facile trasporto.
La pressione di lavoro di questa macchina raggiunge i 500 bar. Grazie a questa caratteristica anche lo sporco più ostinato viene eliminato senza fatica. Le caratteristiche del design Cage sono la robustezza e la stabilità: anche quando la macchina viene aggancaiata alla gru per essere sollevata, i componenti interni non corrono rischi di rottura e/o danneggiamento perchè sono protetti dal telaio. Questa macchina ha anche altre ottime caratteristiche che la rendono perfetta per l'utilizzo professionale.
Caratteristiche e vantaggi
Pompa ad albero molto performante
- Pompa alta pressione ad albero molto performante Kärcher: garanzia di funzionamento prestante.
Sicura
- Vano porta accessori a bordo macchina: tutto in ordine sempre e a portata di mano.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Portata (l/h)
|500 - 900
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Combustibile
|Elettrico
|Potenza motore (kW)
|15
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Tipo di pompa
|Pompa biella-manovella Karcher
|Peso senza accessori (kg)
|150
|Peso (con accessori) (kg)
|195
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistola: Pistola industriale
- Lancia in acciaio INOX: 700 mm
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Lavori pesanti
- Valvola di sicurezza
- Contaore