パワーノズル 15°, 055

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 055

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 055

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 55
角度 (°) 15
接続ねじ M22 x 1,5
シルバー