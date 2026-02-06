大水量高圧洗浄機 HDC Standard
毎日、5～12か所で数時間、高圧洗浄が必要なお客様に対して、1台のポンプでの洗浄を可能にします。 同時吐出箇所数5～6箇所、HDC 40/16 H 同時吐出箇所数6～9箇所、HDC 60/16 H 同時吐出箇所数8～12箇所、HDC 80/16 H 複数台の高圧洗浄機使用に比較して、洗浄効率が大幅に上がります。
HDCスタンダードは同時に高圧洗浄が12人まで可能にした高圧洗浄機です。
最大何か所で同時に高圧洗浄をかけたいかにより、HDC 40/16 H（同時吐出箇所数6か所まで）、HDC 60/16 H（同時吐出箇所数9か所まで）、HDC 80/16 H（同時吐出箇所数12箇所まで）のラインナップがあり、吐出圧力は8MPaから16MPaで設定が可能です。
機械についているタンクからポンプに給水します。タンクへの給水口には、フロートバルブがついており、使わないとき、タンクに水が満タンになると水道を止め、ポンプを止めます。また、水が渇水してもポンプを止めます。
温度センサーが水温をチェックし、給水温度50Hz品はMAX85℃で、60Hz品はMAX60℃を超えるとポンプをとめます。また、流量センサーと圧力の変化により、ポンプから先の漏水を検知することでもポンプをとめます。過電流保護素子は、過剰な電流を検知し、モータを止めます。
様々な場所で使われており、メインは食品工場、畜産になりますが、工場や倉庫で複数個所で高圧洗浄をかけたい場所なら、どこでもニーズがあります。
外装ケースは、無しにするか、ステンレスのケースをオプションで選択できます。
クランクシャフトポンプ、真鍮のヘッド、4ポールの低速モータが、機械本体の耐久性を向上させ、使用頻度が多いアプリケーションでの使用を可能にします。
製品特長
真鍮製シリンダーヘッドと高価な材質のクランクシャフトポンプ
- 必要な水量により、必要なだけのポンプが駆動。
- ガンを握り水が圧が下がり、自動でポンプが駆動。
- 高耐久ポンプの材質により、一貫した作業時間。
この機械は、最大12人まで同時に使用可能
- ボタンを押すのみ使用可能。マシンの移動や移動後のセットアップが不要。
- トリガーガンを握れば、すぐにポンプが起動、どこの洗浄箇所でも効率よく洗浄が可能。
- さまざまな場所ですばやい洗浄。
高い柔軟性
- 必要な量の水が必要な時に使われます。
- 大きなタンクの洗浄にも最適です。
- ボタンを押すのみ使用可能。マシンの移動や移動後のセットアップが不要。
渇水検知、モーターと水の温度検知
高い安全設計
- 作業時間のアワーメーターがメンテナンスが必要はタイミングを示します。
- 水漏れ検知とソフトスタート。
いつでもすぐに高圧洗浄が可能
- 4ポール、低速の電動モータとソフトスタートがロングライフを保証します。
ステンレスのフレームやケースがオプションで選択
- 長時間設置を想定した据え置き型
オプションで85℃までの給水可能。（50Hzのみ）
高性能なポンプ制御
- ステンレスフレームやケースのオプション。
- 60Hz対応可。
製品仕様
製品スペック
|最大許容圧力 (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|吐出水量 (l/h)
|700 / 8000
|給水温度 (°C)
|max. 85
|スターティングモータ
|Soft start
|相数 (Ph)
|3
|電圧 (V)
|400
|周波数 (Hz)
|50
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1150 x 750 x 1840
製品機能
- オイルレベルゲージ
- オイル残量 のぞき窓
- 4ポール低スピードモーター
- 空冷モータ
- セラミックピストンとクランクシャフトポンプ
- 渇水防止
- フローとバルブ付きタンク
- 作業時間カウンター
- サーボコントロール
- 自動圧力解放バルブ
用途・清掃場所
- 食品工場は理想的なアプリケーション
- 畜産業
- 毎日の清掃
- 車両清掃、建設および輸送、および産業での洗浄作業に最適
- 自動車整備、工場、農業での乗り物や機械の洗浄
- 公共サービス
- 食品、化粧品、化学工場でのコンテナ洗浄
アクセサリー
最大17箇所の洗浄を同時に実現できるセントラル洗浄システム
高出力、高効率、高耐久であることから、何十年もの間多くの工業分野で支持され続けてきた設置型高圧洗浄ユニットをぜひご検討ください。一つの高圧洗浄ユニットで最大17箇所同時に高圧洗浄の操作が可能です
お客様導入事例 株式会社佳長様（セントラル洗浄システム）
手作業での清掃を毎日2時間以上…。重労働ゆえに品質が不安定だった課題を清掃作業の機械化によって誰でも簡単に作業でき、品質が向上！毎日の作業は1時間で完遂。課題解決の方法とは・・・。