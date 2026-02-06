HDCスタンダードは同時に高圧洗浄が12人まで可能にした高圧洗浄機です。

最大何か所で同時に高圧洗浄をかけたいかにより、HDC 40/16 H（同時吐出箇所数6か所まで）、HDC 60/16 H（同時吐出箇所数9か所まで）、HDC 80/16 H（同時吐出箇所数12箇所まで）のラインナップがあり、吐出圧力は8MPaから16MPaで設定が可能です。



機械についているタンクからポンプに給水します。タンクへの給水口には、フロートバルブがついており、使わないとき、タンクに水が満タンになると水道を止め、ポンプを止めます。また、水が渇水してもポンプを止めます。



温度センサーが水温をチェックし、給水温度50Hz品はMAX85℃で、60Hz品はMAX60℃を超えるとポンプをとめます。また、流量センサーと圧力の変化により、ポンプから先の漏水を検知することでもポンプをとめます。過電流保護素子は、過剰な電流を検知し、モータを止めます。



様々な場所で使われており、メインは食品工場、畜産になりますが、工場や倉庫で複数個所で高圧洗浄をかけたい場所なら、どこでもニーズがあります。



外装ケースは、無しにするか、ステンレスのケースをオプションで選択できます。

クランクシャフトポンプ、真鍮のヘッド、4ポールの低速モータが、機械本体の耐久性を向上させ、使用頻度が多いアプリケーションでの使用を可能にします。