パワーノズル 15°, 060

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 060

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 060

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 60
角度 (°) 15
接続ねじ M22 x 1,5
シルバー