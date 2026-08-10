刈払機専用ダブルブレードカッター

刈払機 LTR 18-30専用の樹脂製のダブルブレードカッター。

刈払機 LTR 18-30専用の樹脂製のダブルブレードカッターは、ナイロンコードでは刈り取れない太く固い草を刈る事ができます。
樹脂製のブレードなので、外壁等にあたっても傷をつけにくく安心して草刈作業ができます。
替刃は特別な工具無しで、簡単に取り換えることができます。

製品特長
汎用性ある樹脂ブレード
  • やっかいな雑草もパワフルに刈取ります。
ダブル樹脂ブレード
  • 2枚刃で効率よく雑草を刈取ります。
  • 切り口がシャープなので、きれいにトリミングすることができます。
替刃は特別な工具無しで、簡単に取り換え可能
  • 工具無しで、簡単に新しいブレードへ交換することができます。
替刃 2個入り
  • 交換用ダブル樹脂ブレードは2セット入りです。
互換性
  • 刈払機 LTR 18-30専用の替刃です。
製品仕様

製品スペック

ブレードの数 2
刈込幅 (cm) 23
重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 115 x 75 x 36
用途・清掃場所
  • 芝生