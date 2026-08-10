刈払機 LTR 18-30専用の樹脂製のダブルブレードカッターは、ナイロンコードでは刈り取れない太く固い草を刈る事ができます。

樹脂製のブレードなので、外壁等にあたっても傷をつけにくく安心して草刈作業ができます。

替刃は特別な工具無しで、簡単に取り換えることができます。