刈払機専用ダブルブレードカッター
刈払機 LTR 18-30専用の樹脂製のダブルブレードカッター。
刈払機 LTR 18-30専用の樹脂製のダブルブレードカッターは、ナイロンコードでは刈り取れない太く固い草を刈る事ができます。
樹脂製のブレードなので、外壁等にあたっても傷をつけにくく安心して草刈作業ができます。
替刃は特別な工具無しで、簡単に取り換えることができます。
製品特長
汎用性ある樹脂ブレード
- やっかいな雑草もパワフルに刈取ります。
ダブル樹脂ブレード
- 2枚刃で効率よく雑草を刈取ります。
- 切り口がシャープなので、きれいにトリミングすることができます。
替刃は特別な工具無しで、簡単に取り換え可能
- 工具無しで、簡単に新しいブレードへ交換することができます。
替刃 2個入り
- 交換用ダブル樹脂ブレードは2セット入りです。
互換性
- 刈払機 LTR 18-30専用の替刃です。
製品仕様
製品スペック
|ブレードの数
|2
|刈込幅 (cm)
|23
|色
|灰
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|115 x 75 x 36
用途・清掃場所
- 芝生