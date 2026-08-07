スプラッシュガード
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができます。コンパクトに折りたたむことができるので、収納場所にも困りません。
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。標準装備ノズル（フラットジェットノズル）だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2～K 7、KHBには適合しません。
製品特長
飛び跳ね防止
- 水ハネを防ぎながら洗浄できます。
透明な素材
- 洗浄の様子や状態がわかりやすい。
2つのストラップ
- 簡単に接続できます。
4段階で折りたためる
- 収納場所にも困りません。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|136 x 100 x 100
用途・清掃場所
- 自転車
- ガーデニング用品
- ベビーカー／バギー
- テント／キャンプ用品
- 靴／ハイキングブーツ
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
- 網戸