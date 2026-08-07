マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。

接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。標準装備ノズル（フラットジェットノズル）だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。

マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2～K 7、KHBには適合しません。