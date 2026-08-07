スプラッシュガード

マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができます。コンパクトに折りたたむことができるので、収納場所にも困りません。

マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。標準装備ノズル（フラットジェットノズル）だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2～K 7、KHBには適合しません。

製品特長
飛び跳ね防止
  • 水ハネを防ぎながら洗浄できます。
透明な素材
  • 洗浄の様子や状態がわかりやすい。
2つのストラップ
  • 簡単に接続できます。
4段階で折りたためる
  • 収納場所にも困りません。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 136 x 100 x 100
適合機種
用途・清掃場所
  • 自転車
  • ガーデニング用品
  • ベビーカー／バギー
  • テント／キャンプ用品
  • 靴／ハイキングブーツ
  • おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
  • 網戸