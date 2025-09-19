OC Handy Compact（ハンディエア）予約抽選販売のご案内

新製品ご好評につき、OC Handy Compact（ハンディエア） 予約抽選販売のご案内

このたび、2025年9月15日発売の新製品 OC Handy Compact（ハンディエア）が予想を上回るご好評をいただいていることから、品薄状態が続いており、ご希望のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。
深くお詫び申し上げます。

現在、一日でも早くお客様のお手元にお届けできるよう、鋭意生産を進めております。入荷次第、全国のケルヒャー販売店様へ順次出荷しておりますので、そちらでもお買い求めいただけます。

また、当社公式オンラインストアでも若干数ではございますが、予約抽選販売を実施することになりました。

■予約抽選販売のスケジュール

本ウェブサイト上にてご応募を受付いたします。

抽選受付期間

10月1日（水）〜10月10日（金）

出荷時期

10月下旬

抽選受付期間

11月1日（土）〜11月10日（月）

出荷時期

11月下旬

抽選受付期間

12月1日（月）〜12月10日（水）

出荷時期

12月下旬

※先着順ではございません。 期間終了後、厳正なる抽選のうえ、当選者を決定いたします。

多くのお客様にご購入いただけるよう努めてまいりますので、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。