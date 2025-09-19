OC Handy Compact（ハンディエア）予約抽選販売のご案内
新製品ご好評につき、OC Handy Compact（ハンディエア） 予約抽選販売のご案内
このたび、2025年9月15日発売の新製品 OC Handy Compact（ハンディエア）が予想を上回るご好評をいただいていることから、品薄状態が続いており、ご希望のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。
深くお詫び申し上げます。
現在、一日でも早くお客様のお手元にお届けできるよう、鋭意生産を進めております。入荷次第、全国のケルヒャー販売店様へ順次出荷しておりますので、そちらでもお買い求めいただけます。
また、当社公式オンラインストアでも若干数ではございますが、予約抽選販売を実施することになりました。
■予約抽選販売のスケジュール
本ウェブサイト上にてご応募を受付いたします。
抽選受付期間
10月1日（水）〜10月10日（金）
出荷時期
10月下旬
抽選受付期間
11月1日（土）〜11月10日（月）
出荷時期
11月下旬
抽選受付期間
12月1日（月）〜12月10日（水）
出荷時期
12月下旬
※先着順ではございません。 期間終了後、厳正なる抽選のうえ、当選者を決定いたします。
多くのお客様にご購入いただけるよう努めてまいりますので、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。