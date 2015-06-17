ため水を使用する場合（呼び水の仕方）
1.
電源プラグをコンセントに差し込みます。
高圧ホースを本体から取り外します。
2.
自吸用ホースを給水口に取り付けます。
※ 画像は別売りフィルターを給水口に接続した状態です。お風呂の残り湯や砂などが混入している場合には、別売りのフィルター（注文番号：2.642-794.0）を取り付けてご使用ください。
3.
自吸用ホース反対側の、水を吸い込む側の黒い部品を取り外します。
4.
ペットボトルなどの容器を活用し、自吸用ホースの中に水を流し込みます。
※ 満杯にしてください。
5.
電源スイッチをONにし、高圧ホース接続口より水が出ることを確認後、電源をOFFにします。
6.
再度自吸用ホースの中に水を満杯に入れ、最初に外した黒い部品を元に戻します。自吸用ホースの端を、吸い上げる水が入った容器に入れます。
これで呼び水が完了しました。
7.
ため水の吸い上げを開始します。
トリガーガンを接続した高圧ホースを本体の高圧ホース接続口へ接続します。
本体電源スイッチをONにし、トリガーガンを握ります。水が安定して出てくるまで、噴射させます。安定して出てくるようになれば準備完了です。
一旦電源スイッチをOFFにし、ノズルを接続します。
その後、洗浄を開始してください。
【動画】自吸用ホースの使い方
自吸用ホースの使い方を動画でご紹介します。