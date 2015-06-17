ため水を使用する場合（呼び水の仕方）

7.

ため水の吸い上げを開始します。

トリガーガンを接続した高圧ホースを本体の高圧ホース接続口へ接続します。

本体電源スイッチをONにし、トリガーガンを握ります。水が安定して出てくるまで、噴射させます。安定して出てくるようになれば準備完了です。

一旦電源スイッチをOFFにし、ノズルを接続します。

その後、洗浄を開始してください。



