コンパクトホースリール 万能口金（大）付
10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です。また、散水用のノズル付なのでバルコニーや屋外テラス、お庭などにある植物の水やりにも最適です。蛇口接続用コネクターが2種類ついていますので、ねじ切り蛇口や、丸蛇口水栓呼13〜20および立水栓（四角タイプ）にも取付が可能です。 （壁掛けフック取付用アンカーボルトは付属されていません。）
＜セット内容＞
・コネクター（逆止弁付）
・ホース10m+2m（収納ホース）
・多機能ノズル
・壁掛けフック
・ねじ付蛇口アダプター
・万能口金（大）
製品特長
10m+2mのホース付き
散水ノズル
逆止弁機能付きなので、水を止めることなく作業ができます
壁掛けフック付き
2種類の蛇口接続用コネクター付属
すぐに使用可能
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|2.5
|梱包重量 (kg)
|2.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|145 x 285 x 330
製品機能
- 水流パターン：円すい状の水流
- 水流パターン：直噴
用途・清掃場所
- 庭の水やり