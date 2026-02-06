コンパクトホースリール 万能口金（大）付

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です（K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください）。

また、散水用のノズル付なのでバルコニーや屋外テラス、お庭などにある植物の水やりにも最適です。蛇口接続用コネクターが2種類ついていますので、ねじ切り蛇口や、丸蛇口水栓呼13〜20および立水栓（四角タイプ）にも取付が可能です。 （壁掛けフック取付用アンカーボルトは付属されていません。）