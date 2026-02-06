ケルヒャー 散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金（大）付です。

ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので、巻取りが不要です。ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。

【実寸】

長さ10m、ホース内径9mm、ホース外径11mm 水道蛇口とマルチスプレーガンの接続部分は簡単に接続できるワンタッチカップリングです。 マルチスプレーガンはノズルの先端部分を回すことで4種類の水流の切り替えが可能です。

（ストレート、扇状、ジョウロ、霧状）

＜セット品＞

水道ホース全長10m

マルチスプレーガン

水道ホース側カップリング（逆止弁付き）

水道ホース側カップリング（逆止弁なし）

蛇口側カップリング（3/4インチネジ用蛇口）

万能口金（大）