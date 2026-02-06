スパイラルホースセット 万能口金（大）付
ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金（大）付です。ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です（K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください）。
【実寸】長さ10m、ホース内径9mm、ホース外径11mm
ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので、巻取りが不要です。ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
長さ10m、ホース内径9mm、ホース外径11mm 水道蛇口とマルチスプレーガンの接続部分は簡単に接続できるワンタッチカップリングです。 マルチスプレーガンはノズルの先端部分を回すことで4種類の水流の切り替えが可能です。
（ストレート、扇状、ジョウロ、霧状）
＜セット品＞
水道ホース全長10m
マルチスプレーガン
水道ホース側カップリング（逆止弁付き）
水道ホース側カップリング（逆止弁なし）
蛇口側カップリング（3/4インチネジ用蛇口）
万能口金（大）
製品特長
逆止弁無し水道ホース側カップリング
逆止弁付き水道ホース側カップリング
ホースがコイル状になっているので巻取りの必要がありません。
蛇口接続カップリング
- 室内の蛇口にも接続できます
マルチスプレーガン
収納場所に困らない
- 狭い庭でも収納場所を取りません
壁掛けフック*
- 壁に簡単にかけられる（*日本で販売の製品には含まれません。）
製品仕様
製品スペック
|色
|黄
製品機能
- 水流パターン：円すい状の水流
- 水流パターン：直噴
- 水流パターン：スプリンクラー
用途・清掃場所
- 庭の水やり
- 植物の水やりに
- ガーデニング用品