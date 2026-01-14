多機能散水ランス
先端部を回すことで、6種類の散水パターンを選択できます。手元レバーでは水量調節（0〜100％）が可能です。ノズルヘッドは0〜180°の範囲で散水角度を変えることができます。さらに、伸縮タイプなので最大105cm先まで散水できます。
先端部を回すことで、6種類の散水パターンを選択できます。手元レバーでは水量調節（0〜100％）が可能です。ノズルヘッドは0〜180°の範囲で散水角度を変えることができます。さらに、伸縮タイプなので最大105cm先まで散水できます。
製品特長
6種類の散水パターン
- お庭の広さに合わせて散水範囲を調節できます
指1本でオン・オフできる簡単操作
収納に便利なオープンフック
- 簡単収納
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.5
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|780 x 150 x 66
製品機能
- 水流パターン：円すい状の水流
- 水流パターン：ミスト
- 水流パターン：水平な扇状の水流
- 水流パターン：直噴
- 水流パターン：スプリンクラー
- 水流パターン：角度が付いた扇状の水流
動画
用途・清掃場所
- 庭の水やり
- 大きな家庭菜園の水やりに
- 植物の水やりに
- ガーデニング用品