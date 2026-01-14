多機能散水ランス

先端部を回すことで、6種類の散水パターンを選択できます。手元レバーでは水量調節（0〜100％）が可能です。ノズルヘッドは0〜180°の範囲で散水角度を変えることができます。さらに、伸縮タイプなので最大105cm先まで散水できます。