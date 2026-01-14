［ニュースレター登録募集中］ケルヒャーからのお知らせやお得な情報をメルマガでお届けします！

＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部、日本で取り扱いのない製品がございます。

多機能散水ランス

先端部を回すことで、6種類の散水パターンを選択できます。手元レバーでは水量調節（0〜100％）が可能です。ノズルヘッドは0〜180°の範囲で散水角度を変えることができます。さらに、伸縮タイプなので最大105cm先まで散水できます。

先端部を回すことで、6種類の散水パターンを選択できます。手元レバーでは水量調節（0〜100％）が可能です。ノズルヘッドは0〜180°の範囲で散水角度を変えることができます。さらに、伸縮タイプなので最大105cm先まで散水できます。

製品特長
6種類の散水パターン
  • お庭の広さに合わせて散水範囲を調節できます
指1本でオン・オフできる簡単操作
収納に便利なオープンフック
  • 簡単収納
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.5
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 780 x 150 x 66

製品機能

  • 水流パターン：円すい状の水流
  • 水流パターン：ミスト
  • 水流パターン：水平な扇状の水流
  • 水流パターン：直噴
  • 水流パターン：スプリンクラー
  • 水流パターン：角度が付いた扇状の水流
多機能散水ランス
多機能散水ランス
多機能散水ランス
多機能散水ランス
多機能散水ランス
多機能散水ランス
動画
用途・清掃場所
  • 庭の水やり
  • 大きな家庭菜園の水やりに
  • 植物の水やりに
  • ガーデニング用品
アクセサリー

＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部、日本で取り扱いのない製品がございます。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【散水シリーズ】
スプレーノズル・ランススプリンクラーコネクターホース