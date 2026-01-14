スプレーガンプラス
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます。
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます。先端部分を回すことで、直噴〜丸く広い範囲の散水に調整することができます。また、レバーで水量の調節もできます。
【実寸】幅43mm×奥行105mm×高さ210mm
製品特長
レバー部分の回転
- レバーの握る方向を使いやすい向きにすることができます。
人間工学に基づいた設計
- 片手で水量の調整ができます。
レバーのロック可能
- 連続的な散水作業に便利です。
直噴から円すい状まで無段階に調整可能
- 掃除には直噴、散水には円すい状が最適です。
ノズル内に水分を残しません
- 凍結による破損を防ぎます。
製品仕様
製品スペック
|色
|アンスラサイトグレー
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|210 x 42 x 105
製品機能
- 水流パターン: 2
- レバー部分の回転
- 水量は調整可能
- 水切り機能
- 水流パターン：円すい状の水流
- 水流パターン：直噴