使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます。先端部分を回すことで、直噴〜丸く広い範囲の散水に調整することができます。また、レバーで水量の調節もできます。

【実寸】幅43mm×奥行105mm×高さ210mm