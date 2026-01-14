［ニュースレター登録募集中］ケルヒャーからのお知らせやお得な情報をメルマガでお届けします！

＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部、日本で取り扱いのない製品がございます。

スプレーガンプラス

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます。

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます。先端部分を回すことで、直噴〜丸く広い範囲の散水に調整することができます。また、レバーで水量の調節もできます。
【実寸】幅43mm×奥行105mm×高さ210mm

製品特長
レバー部分の回転
  • レバーの握る方向を使いやすい向きにすることができます。
人間工学に基づいた設計
  • 片手で水量の調整ができます。
レバーのロック可能
  • 連続的な散水作業に便利です。
直噴から円すい状まで無段階に調整可能
  • 掃除には直噴、散水には円すい状が最適です。
ノズル内に水分を残しません
  • 凍結による破損を防ぎます。
製品仕様

製品スペック

アンスラサイトグレー
重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 210 x 42 x 105

製品機能

  • 水流パターン: 2
  • レバー部分の回転
  • 水量は調整可能
  • 水切り機能
  • 水流パターン：円すい状の水流
  • 水流パターン：直噴
スプレーガンプラス
スプレーガンプラス
動画
アクセサリー

