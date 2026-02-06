回転ウォータージェット WBS 3

回転ウォータージェット WBS 3は、ライトな汚れを勢いよく洗い流す新感覚の散水スプレーガンです。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とすことができるので、お庭まわりのお手入れや洗浄、洗車に最適です。さらに高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイに洗浄できます。

回転ウォータージェット WBS 3は、ご自宅または市販のホースリールや水道ホースのコネクターにワンタッチで接続するだけで、簡単に使用できます。洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きです。これまでにないユニークな回転ジェット機能は、従来のスプレーガンの最大50％の洗浄時間短縮（※1）を実現し、広い範囲も効率よく洗浄できます（※2）。さらに高品質のメタルノズルは高精度な直噴ジェット実現し、手の届きにくい場所や細かいところも洗浄できるので、洗浄の仕上げにも最適です。
水流パターンと止水の切り替えも片手で簡単にできるので、庭まわりの洗浄から庭木への散水、洗車など使い方も広がり、色々な用途でご使用いただけます。

※1　当社散水ノズル比較
※2　回転ジェット機能連続使用時間：最大60分（新品単3形乾電池1.5V2Ah×2コ使用時）。
　　直噴ジェット機能は、電池がない状態でも使用できます。

製品特長
クリーニングスプレーガン 回転ウォータージェット WBS 3: 使用方法も簡単
使用方法も簡単
準備の時間は不要です。 水道ホースコネクター（カップリング）にワンタッチ接続するだけで使用できます。
クリーニングスプレーガン 回転ウォータージェット WBS 3: 新感覚の回転ジェット機能
新感覚の回転ジェット機能
最大50％洗浄時間短縮可能です（※当社散水ノズル比較）。 連続使用時間は約60分（新品単3形乾電池1.5V2Ah×2コ使用時）。
クリーニングスプレーガン 回転ウォータージェット WBS 3: 高精度の直噴ジェット機能
高精度の直噴ジェット機能
手の届きにくいところも、パワフルな直噴で隅々までキレイに洗浄できます。
人間工学に基づいた使いやすい設計
  • 使い方が広がる簡単操作。
シンプルで、わかりやすい操作感
  • 水流パターンも片手で簡単切り替え。
  • 片手で操作もラクラク。
ノズル内に水分を残しません
  • 凍結による破損を防ぎます。
庭木や植木、広い範囲への散水
  • 少し離れた場所への散水にも適しています。
製品仕様

製品スペック

吐出水量 (l/h) 583
最大回転数 (rpm) 1100
バッテリー駆動時間 (h) approx. 1
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 0.3
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 0.4
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 165 x 60 x 203

付属品・同梱品

  • 電池同梱

製品機能

  • 水流パターン: 2
  • 水切り機能
  • 直噴
  • 回転ジェット
  • ワンタッチ接続
  • 2段階スイッチ
  • 電池が必要
クリーニングスプレーガン 回転ウォータージェット WBS 3
クリーニングスプレーガン 回転ウォータージェット WBS 3
用途・清掃場所
  • 自転車
  • ガーデニング用品
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • ゴミ箱
  • おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
  • 植木鉢の洗浄に
  • 庭の水やり
アクセサリー

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【散水シリーズ】
スプレーノズル・ランススプリンクラーコネクターホース