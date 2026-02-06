回転ウォータージェット WBS 3
回転ウォータージェット WBS 3は、ライトな汚れを勢いよく洗い流す新感覚の散水スプレーガンです。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とすことができるので、お庭まわりのお手入れや洗浄、洗車に最適です。さらに高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイに洗浄できます。
回転ウォータージェット WBS 3は、ご自宅または市販のホースリールや水道ホースのコネクターにワンタッチで接続するだけで、簡単に使用できます。洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きです。これまでにないユニークな回転ジェット機能は、従来のスプレーガンの最大50％の洗浄時間短縮（※1）を実現し、広い範囲も効率よく洗浄できます（※2）。さらに高品質のメタルノズルは高精度な直噴ジェット実現し、手の届きにくい場所や細かいところも洗浄できるので、洗浄の仕上げにも最適です。
水流パターンと止水の切り替えも片手で簡単にできるので、庭まわりの洗浄から庭木への散水、洗車など使い方も広がり、色々な用途でご使用いただけます。
※1 当社散水ノズル比較
※2 回転ジェット機能連続使用時間：最大60分（新品単3形乾電池1.5V2Ah×2コ使用時）。
直噴ジェット機能は、電池がない状態でも使用できます。
製品特長
使用方法も簡単準備の時間は不要です。 水道ホースコネクター（カップリング）にワンタッチ接続するだけで使用できます。
新感覚の回転ジェット機能最大50％洗浄時間短縮可能です（※当社散水ノズル比較）。 連続使用時間は約60分（新品単3形乾電池1.5V2Ah×2コ使用時）。
高精度の直噴ジェット機能手の届きにくいところも、パワフルな直噴で隅々までキレイに洗浄できます。
人間工学に基づいた使いやすい設計
- 使い方が広がる簡単操作。
シンプルで、わかりやすい操作感
- 水流パターンも片手で簡単切り替え。
- 片手で操作もラクラク。
ノズル内に水分を残しません
- 凍結による破損を防ぎます。
庭木や植木、広い範囲への散水
- 少し離れた場所への散水にも適しています。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|583
|最大回転数 (rpm)
|1100
|バッテリー駆動時間 (h)
|approx. 1
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|0.3
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|0.4
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|165 x 60 x 203
付属品・同梱品
- 電池同梱
製品機能
- 水流パターン: 2
- 水切り機能
- 直噴
- 回転ジェット
- ワンタッチ接続
- 2段階スイッチ
- 電池が必要
用途・清掃場所
- 自転車
- ガーデニング用品
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- ゴミ箱
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
- 植木鉢の洗浄に
- 庭の水やり