回転ウォータージェット WBS 3は、ご自宅または市販のホースリールや水道ホースのコネクターにワンタッチで接続するだけで、簡単に使用できます。洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きです。これまでにないユニークな回転ジェット機能は、従来のスプレーガンの最大50％の洗浄時間短縮（※1）を実現し、広い範囲も効率よく洗浄できます（※2）。さらに高品質のメタルノズルは高精度な直噴ジェット実現し、手の届きにくい場所や細かいところも洗浄できるので、洗浄の仕上げにも最適です。

水流パターンと止水の切り替えも片手で簡単にできるので、庭まわりの洗浄から庭木への散水、洗車など使い方も広がり、色々な用途でご使用いただけます。



※1 当社散水ノズル比較

※2 回転ジェット機能連続使用時間：最大60分（新品単3形乾電池1.5V2Ah×2コ使用時）。

直噴ジェット機能は、電池がない状態でも使用できます。