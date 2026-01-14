［ニュースレター登録募集中］ケルヒャーからのお知らせやお得な情報をメルマガでお届けします！

首振りスプリンクラー　OS 3.220

散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大220平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度（全範囲、小範囲、左範囲、右範囲）を選べます。

＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部、日本で取り扱いのない製品がございます。

製品特長
散水範囲を無段階で調節可能
肩掛けバンド取り付け用ループ
  • 肩掛けバンド取り付け用ループ付き（ハンドル部）。
高い耐久性
  • ノイズが少なく、速度レンジが広くてモーター寿命も長いなど、様々な利点を持つブラシレスモーター採用。
製品仕様

製品スペック

散水範囲：0.2 Mpa 45 - 120 m²
散水範囲：0.4 Mpa 80 - 220 m²
散水幅：0.2 Mpa (m) 9
散水幅：0.4 Mpa (m) 13
散水面積：0.2 Mpa (m) 5 - 14
散水面積：0.4 Mpa (m) 6 - 17
重量 (kg) 0.4
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 450 x 136 x 86
動画
用途・清掃場所
  • 庭の水やり
  • 芝生
アクセサリー

