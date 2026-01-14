首振りスプリンクラー OS 3.220
散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大220平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度（全範囲、小範囲、左範囲、右範囲）を選べます。
製品特長
散水範囲を無段階で調節可能
肩掛けバンド取り付け用ループ
- 肩掛けバンド取り付け用ループ付き（ハンドル部）。
高い耐久性
- ノイズが少なく、速度レンジが広くてモーター寿命も長いなど、様々な利点を持つブラシレスモーター採用。
製品仕様
製品スペック
|散水範囲：0.2 Mpa
|45 - 120 m²
|散水範囲：0.4 Mpa
|80 - 220 m²
|散水幅：0.2 Mpa (m)
|9
|散水幅：0.4 Mpa (m)
|13
|散水面積：0.2 Mpa (m)
|5 - 14
|散水面積：0.4 Mpa (m)
|6 - 17
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.4
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|450 x 136 x 86
動画
用途・清掃場所
- 庭の水やり
- 芝生