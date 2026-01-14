首振りスプリンクラー OS 5.320 S

散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大320平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度（全範囲、小範囲、左範囲、右範囲）を選べます。また、ダイヤル機能を使って、止水や散水量を調節できます。