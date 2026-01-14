［ニュースレター登録募集中］ケルヒャーからのお知らせやお得な情報をメルマガでお届けします！

首振りスプリンクラー OS 5.320 S

散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大320平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度（全範囲、小範囲、左範囲、右範囲）を選べます。また、ダイヤル機能を使って、止水や散水量を調節できます。

散水用のスプリンクラーです。
旋回アームが可動し、最大320平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度（全範囲、小範囲、左範囲、右範囲）を選べます。また、ダイヤル機能を使って、止水や散水量を調節できます。

製品特長
散水範囲を無段階で調節可能
肩掛けバンド取り付け用ループ
  • 肩掛けバンド取り付け用ループ付き（ハンドル部）。
飛び跳ね防止
  • 濡れることなく散水角度を調節できます
製品仕様

製品スペック

散水幅：0.2 Mpa (m) 12
散水幅：0.4 Mpa (m) 16
散水面積：0.2 Mpa (m) 5 - 16
散水面積：0.4 Mpa (m) 6 - 20
重量 (kg) 0.8
梱包重量 (kg) 0.9
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 546 x 160 x 88
首振りスプリンクラー OS 5.320 S
動画
用途・清掃場所
  • 庭の水やり
  • 芝生
アクセサリー

