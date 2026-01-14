首振りスプリンクラー OS 5.320 S
散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大320平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度（全範囲、小範囲、左範囲、右範囲）を選べます。また、ダイヤル機能を使って、止水や散水量を調節できます。
製品特長
散水範囲を無段階で調節可能
肩掛けバンド取り付け用ループ
- 肩掛けバンド取り付け用ループ付き（ハンドル部）。
飛び跳ね防止
- 濡れることなく散水角度を調節できます
製品仕様
製品スペック
|散水幅：0.2 Mpa (m)
|12
|散水幅：0.4 Mpa (m)
|16
|散水面積：0.2 Mpa (m)
|5 - 16
|散水面積：0.4 Mpa (m)
|6 - 20
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.8
|梱包重量 (kg)
|0.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|546 x 160 x 88
動画
用途・清掃場所
- 庭の水やり
- 芝生