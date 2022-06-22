バッテリーユニバース新製品登場キャンペーン

新しいバッテリーユニバース対応製品発売を記念して、新製品と既存バッテリーユニバース製品のキャンペーンを開催中！

この機会に共通バッテリーで使えるケルヒャーのバッテリーユニバース製品の導入をぜひご検討ください。