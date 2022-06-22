バッテリーユニバース新製品登場キャンペーン
新しいバッテリーユニバース対応製品発売を記念して、新製品と既存バッテリーユニバース製品のキャンペーンを開催中！
この機会に共通バッテリーで使えるケルヒャーのバッテリーユニバース製品の導入をぜひご検討ください。
本キャンペーンは終了いたしました
バッテリーから広がる、さまざまな清掃方法
ケルヒャーのバッテリーユニバース製品
なぜバッテリー製品？
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コードレス高い機動力と電源を確保せず使える手軽さ
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エコパワフルでありながら利用電力を最適化。リチウムイオンバッテリーは1000サイクル以上使えます。
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互換性複数製品で同じバッテリーを使え、マシンごとに充電器を用意する必要はなく、共通の充電器も使えます。
注：18Vと36Vの互換性はありません
お客様導入事例
ケルヒャー製品を導入されたことで清掃に関する問題を解決されたお客様の事例をご案内しています。
お客様導入事例：ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
1日に数台の自動車清掃を行う同社。
これまではコード付き掃除機を使っていましたが「コードの取り回しに不便さを感じる」ことも。今回、コードレスタイプの掃除機を導入したことでどんな効果があったのかをインタビューしました。
コラム
バッテリー掃除機で清掃をもっと効率的に
人が多く集まる場所の清掃を、短時間でより効果的に行うにはバッテリータイプの掃除機が欠かせません。こちらのコラムではバッテリー掃除機の有用性を、実証も含めて紹介しています。
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