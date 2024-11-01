歴史的建造物の洗浄と修復

洗浄・修復に不可欠な準備作業

モニュメントは社会的に重要な建造物であり独自の性質を持つため、作業は所有者、地方自治体、場合によっては修復士、美術史家、および他の専門家を含む様々な関係者の緊密な協力のもとで行われます。また多くの場合、その修復プロセスにおいて洗浄は不可欠な部分となります。

状態の分析

ファサード（正面）の洗浄には、建物の外側全体だけでなく、噴水、像、彫刻などの屋外施設の洗浄も含まれる場合があります。徹底的な予備調査と分析を行い、ファサードの材料やその他の表面の老朽化、状態、風化や汚れのタイプと程度を判定します。汚染は無機物汚染と有機物汚染に区別されます。無機物汚染には白華現象、焼結、腐食（金属のファサードの緑青・褐色化）、有機物汚染には煤、鳥のふん、藻類、苔、地衣類、菌類などの繁殖が含まれます。

洗浄目標の設定

予備評価には洗浄の専門家も関わり、調査チーム全体で洗浄と修復のゴールを設定します。これには様々な考え方があります。修復が元の状態の再建を意味することもありますが、風化や老朽化が建造物の歴史の不可欠な部分とみなされ、「修正」されてはならない場合もあります。これは国によっても判断が異なります。

モニュメントが石造物の場合、元の形状を保存することは、特に基質が不安定だったり、汚れの粒子が内部に侵入し混合物質を形成したりしている場合、大きな課題となります。そのような場合、適切な洗浄方法を決定するために徹底した包括的な初期評価および調査が不可欠です。入念な分析と洗浄技術のテストを経て落ちにくい汚れを除去すれば、完全性を保持しながら元の石造物の姿を明らかにできるかもしれません。

サンプル表面の特定

初期評価が完了し、モニュメントの洗浄目標を設定したら、可能な洗浄技術をテストするためにサンプル表面を特定する必要があります。これによって選択した洗浄技術によって目標が達成できるか、元の材料または物質を損なうことなく修復できるかを見ることができます。