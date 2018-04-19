ケルヒャー ジャパン 30周年記念キャンペーン（終了）
本キャンペーンは終了いたしました
ケルヒャー ジャパン株式会社は、おかげさまで30周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様の変わらぬご支援の賜物と心より感謝申し上げます。そこで、30周年を迎えた記念と、これまでのご愛顧に感謝し、期間限定キャンペーンを開催いたします。ぜひこの機会にケルヒャー製品をお試しください。
ケルヒャー ジャパンは1988年の設立以来、革新的な清掃機器を販売し続けてきました。これらも、皆様のより豊かな生活に貢献できるような製品やサービスを提供し、お客様一人ひとりに寄り添う企業を目指してまいります。
キャンペーン内容
対象製品
冷水モデル
HD 4/8 C
温水モデル
HDS 4/7 U
プレゼント製品
|HD 4/8 C
をご購入の方に
|サーフェスクリーナー FR 30 P
|
高圧洗浄機のノズルに取り付けることで、
|HDS 4/7 U
をご購入の方に
|サーフェスクリーナー FR 30 Me
|
高圧洗浄機のノズルに取り付けることで、
キャンペーン概要
|キャンペーン名
|ケルヒャー ジャパン 30周年記念キャンペーン
|キャンペーン内容
|期間中、対象製品をご購入いただいた方にもれなくサーフェスクリーナーFR 30 PもしくはFR 30 Meをプレゼントいたします。
|期間
|2018年4月2日（月）〜2018年6月29日（土）
|プレゼント賞品
|サーフェスクリーナー FR 30 P もしくは FR 30 Me ※FR用ノズルパック付
|対象製品
|■高圧洗浄機
【冷水モデル】HD4 /8 C
【温水モデル】HDS 4/7 U