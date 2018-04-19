ケルヒャー ジャパン　30周年記念キャンペーン（終了）

ケルヒャー ジャパン株式会社は、おかげさまで30周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様の変わらぬご支援の賜物と心より感謝申し上げます。そこで、30周年を迎えた記念と、これまでのご愛顧に感謝し、期間限定キャンペーンを開催いたします。ぜひこの機会にケルヒャー製品をお試しください。



ケルヒャー ジャパンは1988年の設立以来、革新的な清掃機器を販売し続けてきました。これらも、皆様のより豊かな生活に貢献できるような製品やサービスを提供し、お客様一人ひとりに寄り添う企業を目指してまいります。