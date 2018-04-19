ケルヒャー ジャパン　30周年記念キャンペーン（終了）

本キャンペーンは終了いたしました

サーフェスクリーナー プレゼント

ケルヒャー ジャパン株式会社は、おかげさまで30周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様の変わらぬご支援の賜物と心より感謝申し上げます。そこで、30周年を迎えた記念と、これまでのご愛顧に感謝し、期間限定キャンペーンを開催いたします。ぜひこの機会にケルヒャー製品をお試しください。

ケルヒャー ジャパンは1988年の設立以来、革新的な清掃機器を販売し続けてきました。これらも、皆様のより豊かな生活に貢献できるような製品やサービスを提供し、お客様一人ひとりに寄り添う企業を目指してまいります。

キャンペーン内容

対象製品
プレゼント製品
HD 4/8 C
をご購入の方に		 サーフェスクリーナー　FR 30 P
HD 4/8 C

高圧洗浄機のノズルに取り付けることで、
洗浄時の水ハネを防ぎながら、床面や壁面の広範囲の汚れを洗浄します。

サーフェスクリーナー　FR 30 P
製品について詳しくはこちらから
HDS 4/7 U
をご購入の方に		 サーフェスクリーナー　FR 30 Me
HDS 4/7 U

高圧洗浄機のノズルに取り付けることで、
洗浄時の水ハネを防ぎながら、床面や壁面の広範囲の汚れを洗浄します。
ステンレス製で80℃の温水にも耐熱します。

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FR 30 Meの導入事例
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キャンペーン概要
キャンペーン名 ケルヒャー ジャパン 30周年記念キャンペーン
キャンペーン内容 期間中、対象製品をご購入いただいた方にもれなくサーフェスクリーナーFR 30 PもしくはFR 30 Meをプレゼントいたします。
期間 2018年4月2日（月）〜2018年6月29日（土）
プレゼント賞品 サーフェスクリーナー　FR 30 P　もしくは　FR 30 Me ※FR用ノズルパック付
対象製品 ■高圧洗浄機
【冷水モデル】HD4 /8 C
【温水モデル】HDS 4/7 U
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