業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50
KIRA CV 50は、交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。
お求めやすい価格を実現した事で、ロボット導入のハードルを下げ、現場の人手不足解消に貢献します。
スタッフは単純な清掃作業を行う必要がなく、付加価値のある業務に集中することができます。
KIRA CV 50 は、低重心＋コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。
タイルカーペットや毛足の長いカーペット、平坦な石床、セラミックタイル、塗床、リノリウムなど、あらゆる床で高い清掃品質を約束します。
施設内がすべて同じ床材という事はなく、さらに広いエリアと小さなスペースが存在します。
そのため、業務用の清掃ロボットには、多様な床材に対応できる高い清掃能力とだれでも簡単に運用できる直観的な操作性が、ロボット導入効果をを得るための決定的な要素となります。
強力なローラーブラシにより、あらゆるカーペットフロア、ハードフロアで高いバキューム清掃を行います。
サイドブラシによる広い清掃幅により、大きい面積のフロアでも高い生産性でバキューム清掃を行います。さらに、低重心＋コンパクトボディにより、オフィス什器の下や狭い通路も、隅まで丁寧に清掃ができます。
KIRA CV 50 は、4G/LTEモバイル（内蔵）またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。
製品特長
コンパクトボディ＋低重心設計機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。 コンパクトな機体設計により、小面積のスペースも、広い面積のフロアの使用にも適しています。 KIRA CV 50は狭い通路も簡単に通り抜けることができ、その場で方向転換することも可能です。
KIRA ロボットアプリ（専用アプリ）KIRA ロボットアプリでは、複数のロボット管理、運行状況、お知らせ、清掃レポートなど、運用現場との密接な情報共有が実現します。 細かいマップ編集や修正、複製ができ、無人でもスタートできる清掃スケジュール予約を設定、変更ができます。 4G/LTE モバイル（内蔵）またはワイヤレス接続を選択でき、あらゆる施設で安定したロボットネットワークが実現します。
共通バッテリー 36V （バッテリーパワーシリーズ）簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。
簡単で直感的な操作性
- 携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。
- 契約やトレーニング、個別設定が無くても、納品日からすぐに運用できます。
清掃ロボット能力の高さ
- 350mm と一般的なバキュームノズルよりも広い作業幅により、スタッフが清掃するよりも高い清掃効率が実現します。理論的な清掃面積は 525m²/h となります。
- さらに左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。
- 清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
ロボットの移動を楽にするための工夫
- キャリーバックのような伸縮可能な運搬用ハンドルで、すぐに楽に移動が可能です。
- 次の清掃エリアへの移動や保管場所への移動が簡単に行えます。
- ホイールロックを外す事で、素早く移動できます。
正確で信頼性の高い自律走行性能
- 広いエリアの清掃や暗いエリアでの清掃に適した長距離 LiDAR （ライダー）センサーを搭載しています。
- マルチセンサーによる前方の障害物検知と信頼性の高い落下防止機能を装備。
- マルチセンサーシステムは数種類のセンサーで制御しています。
安全に関する国際認証を取得
- KIRA CV 50はオープンな環境での運用を考慮し、開発されています。
- 国際基準の IEC 63327 に準拠した安全性認証を取得しています。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|電圧 (V)
|36
|真空度 (kPa)
|19.3
|吸引風量 (l/s)
|16
|騒音値 (dB(A))
|57
|自動運転清掃面積（理論値） (m²/h)
|525
|作業可能面積 (m²/h)
|525
|通常モードの稼働時間（バッテリー 2 個） (min)
|140
|エコモードの稼働時間（バッテリー 2 個） (min)
|210
|吸引幅 (mm)
|350
|消費電力 (W)
|230
|登坂能力 (%)
|6
|コンテナ容量 (l)
|4.5
|自動運転時 最大走行速度 (km/h)
|1.5
|自動運転時 最小通行可能 通路幅 (mm)
|650
|自動運転時 最低通行可能 高さ (mm)
|320
|必要なバッテリーの数 (個)
|2
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min/h)
|58 / 81
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|15.4
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|15.4
|梱包重量 (kg)
|25.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|578 x 578 x 300
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は別売り
- サイドブラシ: 4 個
- ローラーブラシの数: 1 個
- スタート位置ガイドシール
- EPAフィルター
製品機能
- 自律洗浄
- 専門知識を必要としない、簡単で直感的なセットアップ
- 障害物および衝突検出
- 高性能センサー
- 障害物に遭遇したときの自律的な回避
- 自動運転の安全認証
- クリーニングレポートの作成
- スマートフォンやモバイルデバイスへの通知
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- アプリを使用した操作
動画
用途・清掃場所
- ビル清掃やホテル業界での用途に最適です
- 通路、廊下、玄関ホール、会議室など、広くてオープンなスペースに最適
- 公共スペースでの使用に適しています
- スペースが限られている狭いエリア、広くてオープンなエリアのどちらも清掃が可能
アクセサリー
KIRA CV 50 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
アフターサービス構成
【KIRAケア】
お客様に安心して導入いただき、効果的にご使用いただくために、機器本体購入とは別に、3つの便利なアフターサービスパックをご用意しております。
※詳しくは当社営業までお問い合わせください。