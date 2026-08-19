こちらの注文番号は、床洗浄機本体とバッテリーと充電器がセットになったものです。

掃除機がけと同じように片手で操作が可能なコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。

また、バッテリー式なので清掃中に電源コードに足を取られる心配がありません。

同じ36Vの互換性のある業務用製品は以下となります。

・HD 4/11 C Bp：高圧洗浄機

・NT 22/1 Ap Bp：ウェットバキューム（乾湿掃除機）

・T 9/1 Bp：ドライバキューム（乾式掃除機）

※旧製品（1.783-227.0）のバッテリー、充電器との互換性はありません。



第51回食品産業技術功労賞受賞

食品産業新聞社が1971年に創立20周年を記念して制定した「食品産業技術功労賞」で、床洗浄機 BR 30/4 C Bp が「資材材・機器部門」で受賞。

高水準の衛生管理が求められる昨今、当社床洗浄機の確かな洗浄力による生産性が、食品産業への発展に貢献したと、認められました。