床洗浄機 BR 30/4 C Bp バッテリーパワープラスセット
こちらの注文番号は、床洗浄機本体とバッテリーと充電器がセットになったものです。 掃除機がけと同じように片手で操作が可能なコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリーで動くため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
こちらの注文番号は、床洗浄機本体とバッテリーと充電器がセットになったものです。
掃除機がけと同じように片手で操作が可能なコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
また、バッテリー式なので清掃中に電源コードに足を取られる心配がありません。
同じ36Vの互換性のある業務用製品は以下となります。
・HD 4/11 C Bp：高圧洗浄機
・NT 22/1 Ap Bp：ウェットバキューム（乾湿掃除機）
・T 9/1 Bp：ドライバキューム（乾式掃除機）
※旧製品（1.783-227.0）のバッテリー、充電器との互換性はありません。
第51回食品産業技術功労賞受賞
食品産業新聞社が1971年に創立20周年を記念して制定した「食品産業技術功労賞」で、床洗浄機 BR 30/4 C Bp が「資材材・機器部門」で受賞。
高水準の衛生管理が求められる昨今、当社床洗浄機の確かな洗浄力による生産性が、食品産業への発展に貢献したと、認められました。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシの回転による前進アシスト
|ブラシの清掃幅 (mm)
|300
|吸引幅 (mm)
|300
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|max. 4 / max. 4
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|200
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|150
|バッテリータイプ
|着脱式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|36
|容量 (Ah)
|7.5
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 35
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (h)
|58 / 81
|充電時電流 (A)
|6
|電圧（バッテリー充電器用電源） (V)
|100 - 240
|周波数（バッテリー充電器用電源） (Hz)
|50 - 60
|ブラシ回転数 (rpm)
|1270
|ブラシ面圧 (g/cm²)
|100
|使用水量 (l/min)
|0.3
|騒音値 (dB(A))
|max. 72.4
|定格入力電力 (W)
|550
|色
|アンスラサイトグレー
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|365 x 345 x 1162
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器を含む