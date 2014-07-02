超高圧洗浄機 HD 9/50 Ge
HD 9/50 Geはケルヒャー超高圧クラスの高圧洗浄機です。当社の高圧洗浄機の最高圧力23MPaを超える、50MPaと当社最高圧力の超高圧洗浄機を開発。洗浄だけでなく、付着物などの除去作業などに使用できます。
高圧よりさらに強い超高圧
汚れ落としだけでなく付着物除去や斫り作業にも対応
3つの特長
-
1
優れた機動性
大型タイヤで移動も簡単
大型タイヤを装備しており、スムーズな移動が可能です。工場内や建築現場等の舗装されていない路面でも、ストレスなく移動できます。
-
2
操作性・作業効率
独自開発のパワーノズルで多様な目的に対応
圧力は35MPa（HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage）、50MPa（HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage）と強力で、様々な用途の洗浄に対応します。また、洗浄だけではなく付着物の除去にも対応できます。この１台で様々な種類の作業にパワフルに対応できます。
-
3
高耐久性・信頼性
ハードな使用に応える高い耐久性
エンジン式モデルのエンジンは信頼性の高いホンダ製です。作業と連動したエンジン速度調整機能※1を装備しており、燃料消費を効率的に抑えます。また、本体を囲む頑丈なフレームは、エンジンやポンプ部など主要なユニットを守ります。
※1）エンジン式モデルに搭載。作業をしていない時にエンジンの回転を抑え、エンジンへの負荷を軽減することでトラブルを防ぎます。
HD 9/50 Geはケルヒャー超高圧クラスの高圧洗浄機です。 当社ラインナップの中でも超高圧クラスの高圧洗浄機です。
＜超高圧＞
当社の高圧洗浄機の最高圧力23MPaを超える、50MPaと当社最高圧力の超高圧洗浄機を開発。洗浄だけでなく、付着物などの除去作業などに使用できます。
＜コンパクト＆モビリティ＞
トレーラータイプや箱型が多い中、運搬・収納に便利な長さ93cm、幅80cm、高さ92cm、重さ128kgのコンパクトデザインを実現。また移動に便利な大型タイヤ付きです。
＜高性能＞
トリガーガン、パワーノズル、高圧ホースなど、特許取得の高圧洗浄機アクセサリーを超高圧用に改良し、機能性、安全性にこだわりました。
＜ハードユース仕様＞
特製ポンプや頑丈なフレーム、ホンダエンジンなど、ハードユースのニーズにお応え出来る構造や作りで高い耐久性を誇ります。エンジン速度調整機能付き。（作業をしていない時に、エンジンの回転を抑えてエンジンへの負荷を軽減します。）
製品特長
産業用トリガーガン
- 丈夫＆高い耐久性：新しいケルヒャーの産業用トリガーガンは、ハードな現場での使用を考えた特別設計です。
スピードコントロール
- スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。
製品仕様
製品スペック
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|吐出水量 (l/h)
|500 - 900
|給水温度 (°C)
|max. 60
|燃料
|ガソリン
|エンジンメーカー
|Honda
|エンジンタイプ
|GX 690
|出力 (kW)
|16
|ポンプタイプ
|高性能のケルヒャークランクシャフトポンプ
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|122
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|150
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|930 x 800 x 920
付属品・同梱品
- トリガーガン: 工業用トリガーガン
- ステンレス製スプレーランス: 700 mm
- フラットジェットノズル
製品機能
- セルスターター
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- 高圧ホースの種類: 頑丈
- 安全バルブ
- 作業時間カウンター
動画
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。