超高圧洗浄機 HD 9/50 Ge

HD 9/50 Geはケルヒャー超高圧クラスの高圧洗浄機です。当社の高圧洗浄機の最高圧力23MPaを超える、50MPaと当社最高圧力の超高圧洗浄機を開発。洗浄だけでなく、付着物などの除去作業などに使用できます。

＜動画について＞

このページに掲載している動画は、ケルヒャー製品の使用イメージを紹介する参考映像です。また、一部日本で取り扱いのない製品・アクセサリーがございます。

　　

HD 9/50-4 Cage HD 13/35-4 Cage

高圧よりさらに強い超高圧
汚れ落としだけでなく付着物除去や斫り作業にも対応

建設用足場の洗浄に
建設用足場の洗浄に
コンクリートの下地処理にも
コンクリートの下地処理にも

3つの特長

  • 1

    優れた機動性

    大型タイヤで移動も簡単

    大型タイヤを装備しており、スムーズな移動が可能です。工場内や建築現場等の舗装されていない路面でも、ストレスなく移動できます。

    大型タイヤで移動も簡単
  • 2

    操作性・作業効率

    独自開発のパワーノズルで多様な目的に対応

    圧力は35MPa（HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage）、50MPa（HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage）と強力で、様々な用途の洗浄に対応します。また、洗浄だけではなく付着物の除去にも対応できます。この１台で様々な種類の作業にパワフルに対応できます。

    独自開発のパワーノズルで多様な目的に対応
  • 3

    高耐久性・信頼性

    ハードな使用に応える高い耐久性

    エンジン式モデルのエンジンは信頼性の高いホンダ製です。作業と連動したエンジン速度調整機能※1を装備しており、燃料消費を効率的に抑えます。また、本体を囲む頑丈なフレームは、エンジンやポンプ部など主要なユニットを守ります。
    ※1）エンジン式モデルに搭載。作業をしていない時にエンジンの回転を抑え、エンジンへの負荷を軽減することでトラブルを防ぎます。


    ハードな使用に応える高い耐久性

　　

HD 9/50 Geはケルヒャー超高圧クラスの高圧洗浄機です。 当社ラインナップの中でも超高圧クラスの高圧洗浄機です。

＜超高圧＞
当社の高圧洗浄機の最高圧力23MPaを超える、50MPaと当社最高圧力の超高圧洗浄機を開発。洗浄だけでなく、付着物などの除去作業などに使用できます。

＜コンパクト＆モビリティ＞
トレーラータイプや箱型が多い中、運搬・収納に便利な長さ93cm、幅80cm、高さ92cm、重さ128kgのコンパクトデザインを実現。また移動に便利な大型タイヤ付きです。

＜高性能＞
トリガーガン、パワーノズル、高圧ホースなど、特許取得の高圧洗浄機アクセサリーを超高圧用に改良し、機能性、安全性にこだわりました。

＜ハードユース仕様＞
特製ポンプや頑丈なフレーム、ホンダエンジンなど、ハードユースのニーズにお応え出来る構造や作りで高い耐久性を誇ります。エンジン速度調整機能付き。（作業をしていない時に、エンジンの回転を抑えてエンジンへの負荷を軽減します。）

製品特長
産業用トリガーガン
  • 丈夫＆高い耐久性：新しいケルヒャーの産業用トリガーガンは、ハードな現場での使用を考えた特別設計です。
スピードコントロール
  • スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。
製品仕様

製品スペック

常用吐出圧力 (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
吐出水量 (l/h) 500 - 900
給水温度 (°C) max. 60
燃料 ガソリン
エンジンメーカー Honda
エンジンタイプ GX 690
出力 (kW) 16
ポンプタイプ 高性能のケルヒャークランクシャフトポンプ
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 122
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 150
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 930 x 800 x 920

付属品・同梱品

  • トリガーガン: 工業用トリガーガン
  • ステンレス製スプレーランス: 700 mm
  • フラットジェットノズル

製品機能

  • セルスターター
  • 高圧ホースの長さ: 10 m
  • 高圧ホースの種類: 頑丈
  • 安全バルブ
  • 作業時間カウンター
機能・特長アイコン一覧

機能・特長アイコンについて

 

製品の機能や特長を、分かりやすいイラストで表示しています。

詳しいアイコンの説明は、こちらのページをご覧ください。

 

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

【家庭用製品】
