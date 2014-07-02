HD 9/50 Geはケルヒャー超高圧クラスの高圧洗浄機です。 当社ラインナップの中でも超高圧クラスの高圧洗浄機です。



＜超高圧＞

当社の高圧洗浄機の最高圧力23MPaを超える、50MPaと当社最高圧力の超高圧洗浄機を開発。洗浄だけでなく、付着物などの除去作業などに使用できます。



＜コンパクト＆モビリティ＞

トレーラータイプや箱型が多い中、運搬・収納に便利な長さ93cm、幅80cm、高さ92cm、重さ128kgのコンパクトデザインを実現。また移動に便利な大型タイヤ付きです。



＜高性能＞

トリガーガン、パワーノズル、高圧ホースなど、特許取得の高圧洗浄機アクセサリーを超高圧用に改良し、機能性、安全性にこだわりました。



＜ハードユース仕様＞

特製ポンプや頑丈なフレーム、ホンダエンジンなど、ハードユースのニーズにお応え出来る構造や作りで高い耐久性を誇ります。エンジン速度調整機能付き。（作業をしていない時に、エンジンの回転を抑えてエンジンへの負荷を軽減します。）